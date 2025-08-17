Où et quand sont les marchés de producteurs à Besançon et dans le Grand Besançon ?

Dans le cadre de la planification écologique et du plan national d’adaptation au changement climatique, présenté en mars dernier, Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition écologique, de la Biodiversité, de la Forêt, de la Mer et de la Pêche, et Annie Genevard, ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, ont lancé le 7 août 2025 une nouvelle édition de l’appel à projets en faveur de la filière graines et plants forestiers et agroforestiers. Les projets sont à déposer avant le 15 septembre 2025.