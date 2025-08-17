Dimanche 17 Août 2025
Grand Besançon Métropole
Economie Vie locale

Où et quand sont les marchés de producteurs à Besançon et dans le Grand Besançon ?

Publié le 17/08/2025 - 09:19
Mis à jour le 14/08/2025 - 11:04

À Besançon et dans ses environs, de nombreux marchés de producteurs sont organisés, pour faciliter les circuits courts et manger local. Nous avons réuni ici-bas tous les marchés qui existent, avec leurs jours et horaires d’ouverture.

© Alexane Alfaro
© Alexane Alfaro

Le marché de votre commune du Grand Besançon ne figure pas dans notre article, ou certaines informations sont erronées ? Envoyez-nous les infos sur redaction@macommune.info.

Les marchés en plein air à Besançon

  • Révolution: le mardi et le vendredi de 7h à 13h et le samedi de 7h à 18h
  • Époisses: le mardi et le vendredi de 7h à 13h
  • Cassin: le mercredi et le samedi de 7h à 18h
  • Palente: le mercredi et le samedi de 7h à 13h
  • Ile-de-France: le jeudi et le dimanche de 7h à 13h
  • Tarragnoz: le mardi de 17h à 19h (d’avril à décembre)
  • Jouffroy d’Abbans :le dimanche de 7h à 13h
  • Saint-Ferjeux: le dimanche de 7h à 13h
  • Montrapon(place de Coubertin) le jeudi de 9h à 13h
  • Rivotte(place des Jacobins) le dimanche de 8h à 13h
  • Velotte(37 Chemin des Journaux à Besançon) : les vendredi de 17h30 à 20h00

Halles Beaux-Arts de Besançon

  • Du mardi au jeudi de 7h à 14h
  • Les vendredis et samedis de 7h à 18h30
  • Le dimanche matin de 8h à 13h

Les marchés réguliers du Grand Besançon :

  • Marché des Auxons: tous les dimanches matin de 9h à 12h
  • Marché d’Avanne-Aveney: tous les jeudis place Chamfrêne - Été de 16h à 21h | Hiver de 16h à 19h
  • Marché des producteurs du val de Gevrey à Busy: le 3ème vendredi du mois de 17h30 à 21h
  • Marché de Cussey-sur-l’Ognon(Devant la mairie, marché de plants) : dimanche de 8h à 12h (uniquement au printemps)
  • Marché café de Deluz(Café La Pergola – Grande rue) : 2ème samedi du mois de 9h30 à 12h / Marché-foire exceptionnel aux Papèteries en mai et septembre
  • Marché de Devecey(Parvis de la Halle) : tous les mercredis de 16h à 18h45
  • Marché de Gennes(Salle des fêtes) : 2ème vendredi du mois 17h30 – 21h30 (sauf juillet – août)
  • Marché de Morre: 2ème et 4ème samedi du mois 9h à 12h
  • Marché de Pugey(halle du marché) : tous les samedis 8h à 12h
  • Marché de Saône: tous les samedis matin 8h à 13h30
  • Marché de Thise: (sous les halles) : tous les vendredi de 17h30 à 21h00.
  • Marché de Vaire(à la Tuilerie) : dernier vendredi du mois de 17h30 à 21h30
  • Marché des 4 Villages - Montferrand-le-Château, Grandfontaine, Thoraise, Boussières(à tour de rôle dans chaque commune) : tous les 1ers vendredis du mois de 16h30 à 21h (animation musicale, Buvette, Restauration)
  • Marché de Nancray: 4ème vendredi du mois de 17h30 à 21h30
  • Marché de Roche-lez-Beaupré(place Pasteur) : 3e samedi du mois de 9h à 12h
  • Marché/ginguette de Saint-Vit: 4e vendredis du mois de 16h30 à 21h
  • Marché de Vieilley(parking de la mairie) : le 3e vendredi du mois de 16h à 19h

