Où et quand sont les marchés de producteurs à Besançon et dans le Grand Besançon ?

Les marchés en plein air à Besançon
- Révolution: le mardi et le vendredi de 7h à 13h et le samedi de 7h à 18h
- Époisses: le mardi et le vendredi de 7h à 13h
- Cassin: le mercredi et le samedi de 7h à 18h
- Palente: le mercredi et le samedi de 7h à 13h
- Ile-de-France: le jeudi et le dimanche de 7h à 13h
- Tarragnoz: le mardi de 17h à 19h (d’avril à décembre)
- Jouffroy d’Abbans :le dimanche de 7h à 13h
- Saint-Ferjeux: le dimanche de 7h à 13h
- Montrapon(place de Coubertin) le jeudi de 9h à 13h
- Rivotte(place des Jacobins) le dimanche de 8h à 13h
- Velotte(37 Chemin des Journaux à Besançon) : les vendredi de 17h30 à 20h00
Halles Beaux-Arts de Besançon
- Du mardi au jeudi de 7h à 14h
- Les vendredis et samedis de 7h à 18h30
- Le dimanche matin de 8h à 13h
Les marchés réguliers du Grand Besançon :
- Marché des Auxons: tous les dimanches matin de 9h à 12h
- Marché d’Avanne-Aveney: tous les jeudis place Chamfrêne - Été de 16h à 21h | Hiver de 16h à 19h
- Marché des producteurs du val de Gevrey à Busy: le 3ème vendredi du mois de 17h30 à 21h
- Marché de Cussey-sur-l’Ognon(Devant la mairie, marché de plants) : dimanche de 8h à 12h (uniquement au printemps)
- Marché café de Deluz(Café La Pergola – Grande rue) : 2ème samedi du mois de 9h30 à 12h / Marché-foire exceptionnel aux Papèteries en mai et septembre
- Marché de Devecey(Parvis de la Halle) : tous les mercredis de 16h à 18h45
- Marché de Gennes(Salle des fêtes) : 2ème vendredi du mois 17h30 – 21h30 (sauf juillet – août)
- Marché de Morre: 2ème et 4ème samedi du mois 9h à 12h
- Marché de Pugey(halle du marché) : tous les samedis 8h à 12h
- Marché de Saône: tous les samedis matin 8h à 13h30
- Marché de Thise: (sous les halles) : tous les vendredi de 17h30 à 21h00.
- Marché de Vaire(à la Tuilerie) : dernier vendredi du mois de 17h30 à 21h30
- Marché des 4 Villages - Montferrand-le-Château, Grandfontaine, Thoraise, Boussières(à tour de rôle dans chaque commune) : tous les 1ers vendredis du mois de 16h30 à 21h (animation musicale, Buvette, Restauration)
- Marché de Nancray: 4ème vendredi du mois de 17h30 à 21h30
- Marché de Roche-lez-Beaupré(place Pasteur) : 3e samedi du mois de 9h à 12h
- Marché/ginguette de Saint-Vit: 4e vendredis du mois de 16h30 à 21h
- Marché de Vieilley(parking de la mairie) : le 3e vendredi du mois de 16h à 19h