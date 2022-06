Où réserver ses loisirs dans le Grand Besançon ?

PUBLI-INFO • L’Office de tourisme et des congrès de Grand Besançon Métropole propose un guichet unique en ligne où il est possible, pour les touristes, de réserver leurs loisirs et pour les entreprises, associations et autres prestataires touristiques de mettre en avant leurs évènements et permettre au grand public de réserver ! On vous dit tout.

Réservez vos loisirs !

Réserver une visite, une activité, un spectacle, un concert, le tout en 3 clics ? C’est possible sur la plateforme de réservation en ligne de l’Office de tourisme et des congrès de Grand Besançon Métropole !

Pas de besoin de vous créer un compte, rendez-vous sur la page, faites votre choix et c’est parti ! Vous pouvez régler en ligne ou vous présenter au guichet situé dans l’Hôtel de Ville, place du 8 Septembre.

De plus, cette plateforme ultra pratique vous permet de bénéficier d’avantages et de promotions ponctuelles sur des activités et évènements. Il suffit d’ouvrir l’oeil et de cliquer pour réserver…

Faites votre choix grâce aux avis…

Désormais, chaque activité proposée sur la plateforme de réservation est accompagnée d'avis donnés par les clients.

Quels loisirs sur la plateforme de l’Office de tourisme de Grand Besançon Métropole ?

Au programme de l’Office de tourisme et de ses prestataires, plus de 300 visites guidées ou théâtralisées, des parcours en canoë, des jeux de piste, des ateliers découverte, des randonnées, des circuits thématiques, des forfaits week-end, des concerts, des apéros thématiques, des balades à pied ou à vélo, etc.

Tout pour passer d’agréables moments en solo, en famille, entre amis tout en se cultivant !

Vos évènements sur la plateforme de l’Office de tourisme pour une visibilité en Bourgogne Franche-Comté !

Depuis 2019, l’Office de tourisme et des congrès de Grand Besançon Métropole propose à ses prestataires touristiques et associations du territoire de bénéficier d’une visibilité accrue sur les sites touristiques dédiés au tourisme à l’échelle régionale sur sa plateforme de réservation en ligne, mais aussi de contribuer ainsi à leur développement économique.

"Notre objectif est de devenir à terme la plateforme de destinations en valorisant l’ensemble de nos partenaires sur une véritable place de marché », souligne Laura Ordinaire, directrice de l’Office de tourisme et des congrès de Grand Besançon Métropole, c’est aussi notre rôle d’accompagner les prestataires dans leur développement, même les plus petits, et de leur permettre de limiter ainsi des investissements parfois trop lourds pour booster leurs réservations en ligne."

Pour des activités sportives, artistiques, aquatiques, des spectacles, des concerts, en toute saison et en tous lieux à l’intérieur comme à l’extérieur, l’Office de tourisme met à disposition sa plateforme de réservation en ligne (voir conditions avec l’Office de tourisme et des congrès de Grand Besançon Métropole).

Une fois inscrits sur la plateforme de réservation, les prestataires peuvent consulter en temps réel les réservations de leurs activités et /ou évènements.

Pour en savoir + ?

C’est Frédéric Feuvrier, responsable du pôle numérique qui est à votre écoute !

Pour le contacter :

Tél. : 03 81 80 92 68

frederic.feuvrier@besancon-tourisme.com

Infos pratiques