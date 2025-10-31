Ouragan Mélissa : le Secours populaire français lance un appel à la solidarité pour les Caraïbes

Le Secours populaire appelle à la mobilisation de toutes et tous afin de permettre une "réponse concrète et solidaire" suite au passage de l’ouragan Mélissa ce mois d'octobre 2025. Pour rappel, la Jamaïque a d'abord été touchée puis Cuba et les Bahamas.

Depuis 80 ans, l’association s’engage auprès des victimes de catastrophes naturelles, en France comme à l’international. "Aujourd’hui, le Secours populaire appelle à une action immédiate pour venir en aide aux familles sinistrées, en lien avec son réseau de partenaires pour qu’ils puissent préparer les conditions permettant de répondre aux besoins exprimés, en s’approvisionnant prioritairement sur place", explique l’association qui insiste sur le fait que "les besoins sont immenses" et "s’inscriront dans la durée".

Comment aider ?

Les dons peuvent être envoyés au Secours populaire français, dans tous les départements ou par adresse au :

9/11, rue Froissart BP 3303

75 123 Paris Cedex 03

T/ 01 44 78 21 00

Préciser « Fonds d’urgence » https://don.secourspopulaire.fr/urgence