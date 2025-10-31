Vendredi 31 Octobre 2025
Alerte Témoin
France
Société

Ouragan Mélissa : le Secours populaire français lance un appel à la solidarité pour les Caraïbes

Publié le 31/10/2025 - 15:32
Mis à jour le 31/10/2025 - 14:01

Le Secours populaire appelle à la mobilisation de toutes et tous afin de permettre une "réponse concrète et solidaire" suite au passage de l’ouragan Mélissa ce mois d'octobre 2025. Pour rappel, la Jamaïque a d'abord été touchée puis Cuba et les Bahamas.

© Facebook : Secours populaire Doubs

Depuis 80 ans, l’association s’engage auprès des victimes de catastrophes naturelles, en France comme à l’international.  "Aujourd’hui, le Secours populaire appelle à une action immédiate pour venir en aide aux familles sinistrées, en lien avec son réseau de partenaires pour qu’ils puissent préparer les conditions permettant de répondre aux besoins exprimés, en s’approvisionnant prioritairement sur place", explique l’association qui insiste sur le fait que "les besoins sont immenses" et "s’inscriront dans la durée".

Comment aider ?

Les dons peuvent être envoyés au Secours populaire français, dans tous les départements ou par adresse au :

9/11, rue Froissart BP 3303
75 123 Paris Cedex 03
T/ 01 44 78 21 00

Préciser « Fonds d’urgence » https://don.secourspopulaire.fr/urgence

Publié le 31 octobre à 15h32 par Hélène L.
