Ouverture de deux nouveaux gîtes nichés dans les hauteurs de Fontain

Deux nouveaux gîtes ont récemment été aménagés par Vivien Desgranges dans une ancienne ferme champêtre entièrement restaurée et située sur les hauteurs de la commune de Fontain au hameau de la Chassagne. Depuis début juillet 2025, ils accueillent voyageurs ou personnes à la recherche d’un séjour au calme.

Producteur de spiruline, Vivien Desgranges nous a avoué être "tombé immédiatement amoureux du coin et de la vue" lorsqu’il visite le lieu en 2021 alors qu’il est à la recherche du site capable d’accueillir son exploitation.

Suffisamment grand pour accueillir ses bassins, il choisit de s’y installer et emménage dans l’ancienne ferme, une bâtisse de 1731. Si le projet de gîte est prévu dès le départ, ce n’est pourtant que quelques années plus tard, alors que son activité de spiruline est désormais bien implantée, qu’il décide de transformer sa résidence en deux logements distincts et déménage dans le second bâtiment accolé à son exploitation.

Un gîte à destination des familles, un autre pour les couples

Les logements sont autonomes et disposent de toutes les commodités. Capable d’accueillir 4 à 5 personnes, le premier logement de 92 m2 est achevé fin mai 2025. À destination plutôt des familles, il dispose d’une cuisine, d’un salon et de deux chambres comprenant, dans la première, un grand lit et dans l’autre, deux plus petits.

Le second gîte se veut cette fois plus "cosy", de plain-pied et à destination des couples en quête d’un endroit paisible. D’une superficie de 46m 2, l’hôte la pensé comme un cocon autonome pour deux personnes. Il bénéficie là encore d’une cuisine, d’une chambre et d’un espace détente ainsi que d’une terrasse privative de 22m2 avec vue.

Le "charme de l'ancien avec une touche de standing"

Vivien a veillé à soigner les détails en gardant "le charme de l’ancien" mais "en y ajoutant un peu de standing quand même". La décoration y est soignée et les équipements, tout comme la literie, sont de qualité. Un résultat visiblement payant puisque depuis que les réservations sont ouvertes "c'est un véritable succès" nous confirme Vivien qui ne s’attendait pas à un tel engouement. Des réservations sont même déjà prévues pour l’été prochain.

Selon l’hôte, les loueurs viennent ici chercher "le calme, la vue" mais également la proximité des "attraits culturels, historiques et gastronomiques de Besançon et ses alentours". Étant "proche de tout, aussi bien de Besançon, d’Ornans ou encore du Haut-Doubs", les touristes ont généralement de quoi s’occuper durant leur séjour.

Si la clientèle est principalement étrangère avec des Allemands, des Suisses ou encore des Italiens, les touristes français et même régionaux pourront également y trouver leur compte.