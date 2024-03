Après une première semaine de travaux qui a conduit au diagnostic des causes de l’effondrement (cavité karstique) et à la sécurisation des réseaux présents rue de Vesoul à Besançon, cette semaine du 4 au 8 mars 2024 a permis de dégager et/ou neutraliser l’ensemble des réseaux impactés (eau, assainissement, télécom, etc.).