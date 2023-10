Petits gâteaux fantômes pour Halloween…

Préchauffer le four à 180°C.

Faire fondre le chocolat et le beurre dans une casserole à feu doux (ne lavez pas la casserole tout de suite !), puis mettre dans un saladier.

Ajouter les oeufs et le sel puis mélanger jusqu’à obtenir une pâte homogène. (Vous pouvez utiliser un batteur électrique, ce sera encore plus facile et rapide).