France
Economie Politique

Pierre Moscovici souhaite un candidat social-démocrate à la présidentielle

Publié le 17/11/2025 - 11:33
Mis à jour le 17/11/2025 - 11:10

Le Premier président de la Cour des comptes Pierre Moscovici a souhaité lundi 17 novembre 2025 qu'il y ait un candidat social-démocrate à l'élection présidentielle de 2027, "respecté au-delà des frontières" françaises, tout en indiquant n'y avoir jamais pensé pour sa part.

Pierre Moscovici, premier président de la Cour des comptes © CC2 Cour des comptes
Pierre Moscovici, premier président de la Cour des comptes © CC2 Cour des comptes

M. Moscovici, qui a fait sa carrière politique au Parti socialiste, puis a été ministre des Finances de 2012 à 2014 sous François Hollande, avant d'être Commissaire européen en charge des affaires économiques (2014 à 2019), préside depuis 2020 la Cour des comptes et se doit à cet égard d'être "impartial", a-t-il rappelé sur Radio-Classique. Il s'apprête cependant à quitter ce poste pour rejoindre dès le 1er janvier la Cour des comptes européenne à Luxembourg, retrouvant ainsi "une liberté d'écrire, de penser", tout en "respectant l'obligation de réserve de la Cour des comptes européenne", a-t-il ajouté.

"Dans un pays, pour que la démocratie fonctionne, il faut qu'il y ait une droite et (...) une gauche", "une gauche qui ait à coeur de gouverner, qui soit pour la transformation mais aussi pour le réalisme", a-t-il dit, en constatant que, "de ce point de vue-là, LFI et les socialistes et les autres, ce n'est pas exactement pareil". "Donc je souhaite qu'il y ait une doctrine social-démocrate affirmée, séduisante et qui propose des réformes crédibles et je souhaite qu'il y ait un candidat de ce camp à l'élection présidentielle", a-t-il ajouté, "qui puisse rassembler et qui puisse aussi être respecté au-delà des frontières de son pays". Comme on lui demandait si ce pourrait être lui, il a répondu "je n'y ai pas pensé de ma vie". 

Impératif que le déficit public final soit inférieur à 5%

Pierre Moscovici a par ailleurs jugé "souhaitable et possible" qu'un accord finisse par être trouvé au Parlement sur le budget 2026, tout en insistant : "il est impératif que le déficit public final, quelle que soit la procédure (par laquelle le budget verra le jour, NDLR), soit inférieur à 5%" du PIB.

Alors que les entreprises françaises, conviées lundi par le gouvernement à un évènement "Choose France" consacré à leurs investissements dans le pays, sont très mécontentes des multiples taxes décidées à leur égard par la discussion budgétaire de l'Assemblée nationale, M. Moscovici a considéré qu'il ne faut pas "une fiscalité confiscatoire qui empêcherait nos entreprises d'investir", mais qu'elles "doivent être prêtes à prendre leur juste part à l'effort collectif".

(AFP)

budget cour des comptes élection présidentielle pierre moscovici

Publié le 17 novembre à 11h33 par Elodie Retrouvey
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Besançon
Economie

Black Friday : des offres exceptionnelles à ne pas manquer chez Boulanger Besançon

QUOI DE 9 ? • Le Black Friday s’annonce grandiose au magasin Boulanger de Besançon, situé rue Guillaume Apollinaire dans le centre commercial Géant Casino – ZAC de Châteaufarine. À cette occasion, découvrez des promotions exclusives sur une sélection de produits haut de gamme pour équiper votre maison avec style et performance. Voici quatre incontournables à découvrir avant le 30 novembre !

black friday boulanger besancon commerce électroménager Friteuse sans huile ordinateur quoi de 9 télévision
Publié le 17 novembre à 07h00 par Macommune.info
Besançon
Economie Vie locale

Gobin ouvre un bar à huîtres dans les Halles Beaux-Arts à Besançon

Nous connaissons tous Gobin, place de la Révolution à Besançon. Mais connaissez-vous son banc "Aux poissons de la mer" au coeur des Halles Beaux-Arts ? Si ce n'est pas encore le cas, vous avez une double raison d'y aller : son offre de poissons et de fruits de mer et à partir du 21 novembre, son bar à huîtres !

bar à huitres c'est nouveau ! commerce crustacés huitres noël 2025 poissonnerie quoi de 9
Publié le 17 novembre à 07h00 par Thierry Brenet
Besançon
actualité Economie
Publi-Infos

Découvrez en 5 étapes l’Intermarché, après travaux, de Chateaufarine à Besançon

PUBLI-INFO • Le chantier, achevé il y a peu dans les locaux de l’Intermarché de Chateaufarine, a permis  de refaire à neuf les différents laboratoires. L’objectif était de pouvoir offrir au client un marché frais dans un espace totalement repensé. Objectif atteint !

fromage intermarché chateaufarine snacking sushi traiteur
Publié le 17 novembre à 07h00 par Macommune.info
Besançon
Economie

Fêtes de fin d’année : le CCAS de Besançon recrute des auxiliaires de vie sociale à domicile

Afin d’assurer la continuité du service public et de maintenir le lien social avec les personnes âgées ou en situation de handicap, le CCAS de Besançon recherche des des auxiliaires de vie sociale à domicile, apprend-on ce mois de novembre 2025.

ccas besancon fêtes de fin d'année noël nouvel-an offre emploi personnes âgées
Publié le 14 novembre à 15h35 par Hélène L.
Besançon
Economie Société

À Besançon, RCF met l’accent sur la semaine “radio don” pour pallier des difficultés financières

VIDEO • Comme chaque année, RCF Besançon lance une semaine appelée "radio don" incitant ses auditeurs à devenir donateurs et à lui donner un coup de pouce pour perdurer. Ce mois de novembre 2025, cette opération a une connotation particulière, car elle met l’accent sur des difficultés financières de la radio liées à une hausse du prix de l’électricité, du changement progressif de la FM en DAB+ (digital audio broadcasting, ou en français radiodiffusion numérique) mais surtout face aux possibles conséquences du projet de loi de finances 2026…

radio radio rcf rcf
Publié le 14 novembre à 15h02 par Hélène L.
Franche-Comté
Economie
Quoi de 9 ?

Quoi de 9 à la Maison laGrange ?

QUOI DE 9 ? • Alors que l’hiver approche à grands pas, laGrange dévoile ses nouveautés pleines de douceur et de caractère pour se réchauffer et réchauffer nos papilles ! Au programme : des infusions gourmandes et biologiques aux saveurs inédites : "Tarte Tatin" et "Cho Coco Menthe", à savourer, par exemple, avec l’Écofiltre laGrange. Et, bien sûr, l’incontournable Calendrier de l’Avent, qui réserve chaque année son lot de surprises aromatiques !

café calendrier de l'avent maison laGrange meilleur ouvrier de france noël nouvelle infusion “Tarte Tatin” quoi de 9 thé
Publié le 15 novembre à 11h36 par Macommune.info
Besançon
Economie

Une opération de contrôle de colis en provenance de Chine menée à Besançon

Face à l’essor du e-commerce qui a considérablement intensifié les flux de marchandises importées dans l’Union européenne et leur circulation sur le territoire national, l’État intensifie les contrôles des colis en provenance de chine. Une opération de ce type a eu lieu ce jeudi 13 novembre 2025 au service de tri postal de la Poste de Besançon avenue Clemenceau en présence de diverses autorités. 

colis controle douane laurent perraut police poste préfet du doubs rémi bastille
Publié le 14 novembre à 10h20 par Elodie Retrouvey
Besançon
Economie

Appel à projets “Politique de la ville” 2026 à Pontarlier : ouverture des dépôts des dossiers

La Ville de Pontarlier et ses partenaires lancent un appel à projets pour 2026 à toutes catégories d’organismes intéressés par une action dans le champ de la Politique de la Ville : associations, établissements publics, entreprises, collectivités… Les candidatures sont ouvertes du 7 au 30 novembre 2025.

appel à projet ville de pontarlier
Publié le 13 novembre à 16h02 par Hélène L.
Besançon
Economie Vie locale

L’enseigne Balaboosté débarque à la Galerie Chateaufarine à Besançon

La Galerie Chateaufarine annonce l’arrivée d’une nouvelle enseigne à son offre commerciale : Balaboosté, marque reconnue de bijoux fantaisie et d’accessoires. La boutique a ouvert ses portes ce jeudi 13 novembre, face à Armand Thiery.

c'est nouveau ! centre commercial chateaufarine commerce galerie chateaufarine magasin mode prêt-à-porter
Publié le 13 novembre à 12h00 par Alexane
HAUTE-SAÔNE (70)
Economie Politique

Le sénateur Olivier Rietmann veut renforcer la lutte contre les retards de paiement

Olivier Rietmann, sénateur LR de la Haute-Saône et président de la délégation sénatoriale aux entreprises, a déposé une proposition de loi le 12 novembre 2025 visant à réduire les retards de paiement entre entreprises et acteurs publics. L’objectif affiché : lutter contre les défaillances d’entreprises, dont le nombre devrait atteindre 69.000 en 2025.

entreprises olivier rietmann pme sénat sénateur tpe
Publié le 12 novembre à 16h57 par Alexane

