Aujourd'hui, les pluies vont s'intensifier pour être soutenues et durables. Les plus fortes précipitations sont attendues notamment sur les plateaux jurassiens, où les précipitations pourront atteindre 30 à 50 mm et ponctuellement, 50 à 80 mm. Ces pluies importantes pourront provoquer des phénomènes de ruissellement et le débordement de petits cours d'eau.

Les pluies diminuent d'intensité dans la nuit de vendredi à samedi, mais pourront tout de même s'attarder jusqu’à samedi matin sur les plateaux jurassiens.

Jaune "crue" sur la Loue

Les précipitations observées et attendues sur le bassin de la Loue jusqu’à samedi matin provoquent une hausse des niveaux de la Loue. Les premiers débordements localisés devraient survenir en fin de nuit de vendredi à samedi.

Le retour d’un temps sec dans la journée de samedi permettra un retour progressif à une vers une situation normale au cours de la journée de dimanche.

Face à ces précipitations importantes impliquant la montée de certains cours d’eau, il est recommandé :

• de rester à l’écart des berges des cours d’eau

• de ne pas s’engager sur une route immergée, même de quelques centimètres

• de respecter la signalisation routière temporaire en cas de déviation

• de rester prudents dans ses déplacements et lors de la pratique d’activités extérieures