Plus de 150 entreprises attendues au salon Cap vers l’emploi le 18 septembre à Besançon

Le salon Cap vers l’emploi se tiendra jeudi 18 septembre 2025 à Micropolis, Besançon. L’événement vise à mettre en relation des personnes en recherche d’un emploi et des entreprises qui recrutent sur le territoire grand bisontin.

Plus de 150 entreprises seront présentes et proposeront plus de 1000 offres d’emploi. Le forum s’adresse aussi bien à l’ensemble des entreprises ayant des postes à pourvoir ou souhaitant élargir leurs sources de recrutement qu’aux demandeurs d’emploi, étudiants, alternants, bénéficiaires du RSA ou personnes en reconversion.

Comme lors des éditions précédentes, des rendez-vous de recrutement spécifiques seront mis en place en fonction des besoins et des profils recherchés pour les postes qualifiés.

Une édition associée à l’APEC Tour

La nouveauté de 2025 réside dans l’association avec l’APEC Tour. ”L’Apec, opérateur du Conseil en évolution professionnelle pour les cadres, joue un rôle essentiel sur le marché des compétences cadres”, souligne le communiqué. Et d'ajouter que ce format inédit est ”pensé pour celles et ceux qui veulent avancer, évoluer, concrétiser leurs projets”.

Le salon bénéficie du soutien des institutions locales : l’Etat, Grand Besançon Métropole, le Département du Doubs, la Région Bourgogne Franche Comté, le Service public de l’emploi local, "les acteurs économiques sont aux côtés des personnes en recherche d’emploi et des entreprises pour permettre de dynamiser les recrutements, valoriser les entreprises et les marques employeurs."

Modalités pratiques

L’entrée est libre. Pour postuler aux offres, deux options sont proposées :

Si un numéro d’offre France Travail est indiqué : cliquez sur le numéro d’offres et postulez directement sur le site de France Travail.

S’il n’y a pas de numéro d’offre France Travail : envoyez votre CV par mail à l’adresse suivante contact@reussite-emploi.fr, en précisant : secteur d’activité, numéro de l’offre, société et poste.

Infos pratiques