Vendredi 14 Novembre 2025
Pontarlier
Culture Education

Pontarlier consacre la prochaine édition du festival Couleur urbaine à la santé mentale des jeunes

Publié le 12/11/2025 - 10:13
Mis à jour le 12/11/2025 - 10:13

Cette année, le Pontarlier Festival Couleur Urbaine propose un format recentré et ciblé autour de la santé mentale des jeunes du 26 au 28 novembre 2025. Au programme de cette édition : spectacles, soirée musicale, ateliers et rencontres… le tout dans un cadre bienveillant et accessible, pour aborder cette question sensible et d'actualité.

© ville de Pontarlier
© ville de Pontarlier

Journée d’échanges franco-suisse

Cette journée rassemblera étudiants, professionnels de l’éducation, santé scolaire, associations jeunesse et intervenants franco-suisses, qui partageront leurs expériences, ainsi que des initiatives et des dispositifs innovants.

  • Mercredi 26 novembre 2025
  • De 8h30 à 17h
  • Théâtre Bernard Blier – 25300 Pontarlier

Soirée stand-up : Peut-on rire de tout ? La réponse est oui !

La soirée aura pour thème "si on parlait de santé mentale autrement ?" et sera animée par Vivien Pianet, humoriste local, et réunira :

  • Mademoiselle Serge avec son spectacle "Gai rire 3.0"
  • Basclo et son show "#Daron"

Un moment où on parlera de sujets sérieux avec légèreté, bienveillance et bonne humeur !

  • Jeudi 27 novembre 2025
  • À 20h
  • Théâtre Bernard Blier – 25300 Pontarlier
  • Entrée libre, gratuit (participation au chapeau).

Soirée open vibes au Klab

Une soirée pour (re)découvrir des jeunes artistes locaux, avec au programme : présentation de texte rap/slam et d'artistes hip-hop franco-suisses, puis DJ set !

  • Vendredi 28 novembre 2025
  • À partir de 19h30
  • KLAB Kultural Laboratory – 25300 Pontarlier
  • Entrée libre, gratuit

Journée dédiée aux lycéens

Plusieurs lycéens assisteront également à la représentation théâtrale "On n'est pas sérieux quand on à 17 ans" proposée par la Compagnie Les Griottes, le jeudi 27 novembre.

© ville de Pontarlier

Publié le 12 novembre à 10h13 par Elodie Retrouvey
