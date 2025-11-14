Pontarlier consacre la prochaine édition du festival Couleur urbaine à la santé mentale des jeunes

Journée d’échanges franco-suisse
Cette journée rassemblera étudiants, professionnels de l’éducation, santé scolaire, associations jeunesse et intervenants franco-suisses, qui partageront leurs expériences, ainsi que des initiatives et des dispositifs innovants.
- Mercredi 26 novembre 2025
- De 8h30 à 17h
- Théâtre Bernard Blier – 25300 Pontarlier
Soirée stand-up : Peut-on rire de tout ? La réponse est oui !
La soirée aura pour thème "si on parlait de santé mentale autrement ?" et sera animée par Vivien Pianet, humoriste local, et réunira :
- Mademoiselle Serge avec son spectacle "Gai rire 3.0"
- Basclo et son show "#Daron"
Un moment où on parlera de sujets sérieux avec légèreté, bienveillance et bonne humeur !
- Jeudi 27 novembre 2025
- À 20h
- Théâtre Bernard Blier – 25300 Pontarlier
- Entrée libre, gratuit (participation au chapeau).
Soirée open vibes au Klab
Une soirée pour (re)découvrir des jeunes artistes locaux, avec au programme : présentation de texte rap/slam et d'artistes hip-hop franco-suisses, puis DJ set !
- Vendredi 28 novembre 2025
- À partir de 19h30
- KLAB Kultural Laboratory – 25300 Pontarlier
- Entrée libre, gratuit
Journée dédiée aux lycéens
Plusieurs lycéens assisteront également à la représentation théâtrale "On n'est pas sérieux quand on à 17 ans" proposée par la Compagnie Les Griottes, le jeudi 27 novembre.