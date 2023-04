Pour la première fois, un festival érotique et éducatif au centre-ville de Besançon

C’est une agence de communication bisontine, L'osée, qui a décidé de créer ce nouveau concept de festival à Besançon, mais aussi en France. ”L’objectif est de se faire plaisir à travers plusieurs évènements, mais c’est aussi important que les jeunes, principalement des adolescents, découvrent le monde du X de manière encadrée”, explique Claudia, directrice de l’agence.

BesanÇexy proposera des rendez-vous exclusivement destinés au public adulte avec notamment des spectacles de strip-tease aux grand et au petit kursaal, un chapiteau place de la Révolution accueillant des acteurs et des actrices pornographiques européens pour des séances de dédicaces. Sur la place Granvelle, des chalets commerçants proposeront la vente de produits ”plaisir” et des démonstrations… parfois à l’abri des regards. ”Bars, restaurants et autres lieux publics pourront également prendre la liberté de créer des rendez-vous en lien avec le festival”, précise Claudia.

Une festival ”éducatif”

Pour la fondatrice de ce festival, au-delà des évènements destinés à un public ”averti”, BesanÇexy a vocation à accueillir de jeunes mineurs (à partir de 16 ans) pour les sensibiliser aux risques notamment de la pornographie en ligne, ”un sujet préoccupant”, précise la fondatrice du festival. ”Pornographie, ultra-violences… Ce genre de choses peuvent être diffusées en direct sur les réseaux sociaux et les sites porno ne sont pas très scrupuleux quant à leur accès aux visiteurs de moins de 18 ans qui peuvent finalement être choqués, croire des choses fausses sur la sexualité et même sur les femmes de manière générale”, explique Claudia.

C’est pourquoi pendant ce festival, l’agence souhaite proposer des rendez-vous destinés aux jeunes tels que des mini-conférences thématiques avec des professionnels du X, mais aussi des professionnels de la santé, psychologues, etc. ”L’objectif de permettre aux jeunes de discuter, poser leurs questions sans aucun tabou”, souligne la directrice.

Si le programme n’est pas encore complet à ce jour, L'osée publiera l’intégralité des évènements avant l’été. À suivre sur maCommune.info…