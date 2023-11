Pourquoi n’y a-t-il plus de JT sur France 3 Franche-Comté depuis le 8 novembre ?

Depuis mercredi 8 novembre 2023, les éditions régionales midi et soir des journaux télévisés ne sont pas diffusées en Franche-Comté et sont remplacées par un programme national, sans plus d’explication aux téléspectateurs. Un mouvement de grève intersyndical touche les équipes techniques et journalistiques de la chaîne locale, mais aussi d’autres stations.

Dans un communiqué du 10 novembre, les personnels techniques et journalistiques de France 3 Franche-Comté expliquent que l’absence de JT depuis mercredi dernier est la conséquence de leur "désarroi", de leur "colère", de leur "fatigue".

Ils rapportent que l’entreprise applique depuis le mois de septembre le projet "Tempo", soit un doublement du temps d’antenne régional et la disparition des JT nationaux. "Cette réforme prévoit à terme de supprimer jusqu'au nom de France 3", selon les grévistes. "Elle est le fruit d'une logique purement comptable que nous ne supportons plus et qui nous contraint à mal travailler !"

Une stratégie "illisible et dangereuse"

En Franche-Comté, les journaux télévisés sont "victimes de cette stratégie illisible et dangereuse pour l’avenir de la télévision publique. L’augmentation du temps d'antenne sans moyens supplémentaires aboutit à des éditions fourre-tout, peu ambitieuses, élaborées sous pression et misant davantage sur du temps de plateau que sur les équipes de reportage", déplorent-ils. Et d’ajouter : "Produire plus de télévision régionale avec toujours moins d'images de nos villes et de nos villages, voilà l'exploit de notre Direction."

"Cette grève, nous la menons donc pour retrouver les moyens de vous présenter une information de proximité de qualité", concluent les équipes techniques et journalistiques de la chaîne locale.