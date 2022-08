Premières preuves de reproduction de Lynx en Côte-d’Or

Le Lynx est une espèce à fort enjeu patrimonial. On dénombre environ 180 individus en France dont environ 80 % se situent dans le Massif du Jura. Il fait l’objet d’un plan national d’action (PNA) dont Fabien Sudry, préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte-d’Or, est le coordinateur.

Le suivi du Lynx boréal assuré en France par le Réseau Loup Lynx de l’Office français de la biodiversité a permis de mettre en évidence la première preuve de reproduction de l’espèce en Côte-d’Or.

Suite à plusieurs signalements et images de lynx sur la côte et l’arrière-côte dijonnaise, les agents du service départemental de l’OFB (office français de la Biodiversité) ont disposé des piège-photos pour confirmer la présence de l’espèce. La dernière relève a permis de collecter plusieurs vidéos montrant une femelle lynx avec son jeune jouant devant le piège-photographique.

Espèce protégée

Des témoignages parviennent depuis plus de 10 ans à l’OFB de la présence de lynx en Côte-d’Or, sans pour autant que ces observations puissent être validées de façon formelle. "C’est seulement en septembre 2018, avec la découverte d’un lynx mort à Échannay que l’OFB obtient la confirmation de la présence de l’espèce dans le département" explique la préfecture de Côte d'Or. "Entre 2018 et aujourd’hui, des images et vidéos confirment la présence d’au moins deux individus différents en Côte-d’Or. Les deux animaux ont pu être différenciés grâce à leur pelage unique.

Le lynx est une espèce protégée au niveau national et au niveau international. Sa destruction est passible de 150 000 € d’amende et de 3 ans d’emprisonnement. Cette espèce consomme préférentiellement des ongulés sauvages (chevreuil, chamois) et dans de très rares occasions des moutons. Un seul constat de dommage avéré a été réalisé et attribué au lynx en 2021 dans le département.

Afin de mieux suivre et connaître cette espèce sur notre département, un dispositif de piège-photographiques sera déployé dans les semaines à venir, en partenariat avec l’Office national des forêts, la Fédération départementale des Chasseurs de Côte-d'Or, les associations de protection de la nature, ainsi qu’avec les correspondants du réseau Loup Lynx de l’OFB.