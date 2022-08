Quoi de mieux qu’une balade en forêt pour calmer son stress et refaire le plein d’énergie ? Déjà très répandue au Japon, la sylvothérapie c’est cette tendance qui consiste à renouer avec la nature et plus particulièrement avec les arbres au moyen de ballades immersives pour y trouver une source de bien-être.

La forêt de Chailluz pour terrain de jeu

Plus près de nous, à Besançon, Anne Sallé initie le public en animant des « bains de forêt » dans le cadre du programme Vital’Été. La Sylvothérapeute sensibilise le public aux arbres et à la nécessité de les protéger au moyen de quizz, de marche, d'exercices de respiration ou encore de jeux sensoriels. Avec la forêt de Chailluz comme terrain de jeu, les promeneurs pourront ainsi éveiller leurs sens et sortir de cette expérience avec un regain d'énergie.

La prochaine séance aura lieu le samedi 27 août, à 16h. Départ du parking du cul des Prés.

Les séances sont gratuites et ouvertes à tous. Inscriptions sur le site de Vital'Été.