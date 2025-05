Prix du gaz, transports, impôts... Tout ce qui change en mai 2025

Prix du gaz en baisse

Enfin une bonne nouvelle pour les personnes se chauffant au gaz. La commission de régulation de l’énergie (CRE) a annoncé une baisse de 6,4% du tarif de référence du kilowattheure (kWh), qui passe de 0,12412 euro à 0,11619 euro. Les foyers utilisant le gaz uniquement pour la cuisson ou l'eau chaude bénéficieront aussi d'une baisse. Le tarif diminue de 0,15305 euro à 0,14512 euro/kWh, soit -5,12%. C’est la première diminution du prix depuis novembre 2024.

Transports

Co-voiturage

À partir du 2 mai 2025, vous encourez une amende si vous circulez seul dans votre véhicule sur la voie dédiée au covoiturage du périphérique parisien et aux transports collectifs pendant que celle-ci est activée précise le site service-public.fr.

Fin de la gratuité de la carte grise pour les véhicules électriques

Jusque-là gratuite pour inciter les Français à l’achat, la carte grise des véhicules électriques devient désormais payante. L'exonération totale ou partielle prend fin, après le vote de la loi de finances 2025. Chaque région devait décider si elle poursuivait ou non le dispositif, et seule la région Hauts-de-France a choisi de le conserver. Le montant de la taxe, composante principale du prix de la carte grise, dépendra désormais de la politique tarifaire fixée par chaque conseil régional.

Impôts

Les dates limites des déclarations faites en ligne sont fixées en fonction du département de résidence. Pour le Doubs, il s’agit du 28 mai 2025 à 23h59. Toutes les dates sont disponibles sur le site service-public.fr

La date limite de dépôt des déclarations de revenus 2024 version papier est quant à elle fixée au 20 mai 2025 à minuit, quel que soit le lieu de résidence (y compris pour les résidents français à l’étranger).

Apprentissage

À compter du 1er mai 2025, le plancher de rémunération des contrats d'engagement éducatif (CEE) est revalorisé. Avec le décret du 4 décembre 2024, la rémunération journalière pour un CEE passe à 4,30 fois la valeur du Smic horaire (contre 2,20 fois sa valeur actuellement) : de 26,14 € par jour, on passe à 51,08 € par jour (montant brut). D’après le site officiel de l’administration française, "cette revalorisation répond à une nécessité d'harmoniser la rémunération des personnes volontaires (et occasionnelles) s'engageant dans l'accueil collectif de mineurs, avec celle des animateurs de droit commun. La mesure vise à favoriser l'attractivité de la filière de l'animation "volontaire", et ce, dès les stages pratiques".

Chèque énergie en retard

Le chèque énergie permet à plusieurs millions de ménages modestes de bénéficier d'une aide pour payer leurs factures d'électricité et de gaz. Habituellement délivré entre avril et mai, l'envoi des chèques énergie est décalé à novembre 2025 en raison du retard pris dans l'adoption de la loi de finances.

Environ 5,5 millions de foyers modestes perçoivent chaque année un "chèque énergie", d'un montant compris entre 48 et 277 € (selon les revenus et la composition du foyer), pour les aider à payer leurs factures énergétiques. Pour être éligible, "le revenu fiscal de référence (RFR) ne doit pas dépasser certains seuils. Les critères d'éligibilité pour la campagne 2025 sont en cours de définition" précise service-public.fr.