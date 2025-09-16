Mardi 16 Septembre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs Religion
Besançon
Justice

Procès Péchier : "Avez-vous vu d’autres médecins vous demander du potassium en 11 ans ?", "Jamais" : une infirmière à la barre du tribunal de Besançon

Publié le 16/09/2025 - 13:16
Mis à jour le 16/09/2025 - 13:17

Le premier témoin entendu ce 16 septembre 2025 lors de l’ouverture du septième jour d’audience à la cour d’assises de Besançon est une ancienne infirmière en cardiologique de la clinique Saint-Vincent. Pour rappel, le Docteur Frédéric Péchier est accusé de 30 faits d’empoisonnement, dont 12 mortels.

© Hélène Loget
© Hélène Loget
© Hélène Loget
© Hélène Loget
© Hélène Loget
1/5 - © Hélène Loget
2/5 - © Hélène Loget
3/5 - © Hélène Loget
4/5 - © Hélène Loget
5/5 - © Hélène Loget

L’infirmière, Mathilde Viennet, connaît professionnellement Frédéric Péchier. Un soir à l’automne 2016, le Docteur est venu lui demander une ampoule de potassium pour un patient en post-opératoire. "Est-ce habituel ?", lui demande Delphine Thieberge, présidente de la cour d’assises. "Ce n’est pas habituel qu’un médecin se déplace, nous avons l’habitude de nous dépatouiller. Soit je monte, soit j’envoie quelqu’un. Mais je ne suis pas étonnée, car il (NDLR : Docteur Péchier) fait partie de ceux qui auraient pu le faire, à l’époque, je pouvais lui demander un coup de main, il était volontaire", précise l’infirmière qui indique que le médicament n’était pas "mis sous clé" ou "tracé". Un procédé qui a changé depuis 2017. Les pharmacies sont désormais mises sous clé, elles sont accessibles uniquement avec un badge attitré.

  • Me Douchez, avocat de la clinique Saint-Vincent, lui demande : "Avez-vous vu d’autres médecins vous demander du potassium en 11 ans ?", "Jamais", répond l’infirmière.

La défense, assurée par Me Schwerdorffer, la questionne : "Pourquoi avez-vous mis du temps à alerter la police ?" : "Je n’ai pas été interpellée. Je n’ai pas vu les chirurgiens inquiets. J'ai été au courant de cette affaire quand les faits sont tombés", explique l’infirmière.

Autre question : "Tout le monde a accès à l’infirmerie ?"- "Tout le monde peut y accéder", précise-t-elle en ajoutant toutefois qu’il "y a toujours du monde dans les couloirs".

-"Il est venu de manière officielle", précise l’avocat de la défense en sous-entendant qu’il aurait pu venir après son service."Avez-vous remarqué la disparition d’un manque de potassium ?"
-"Non pas à ma connaissance, mais ce n’est pas nous qui comptabilisons"
-"Avez-vous entendu dire qu’il en manquait ?"
-"Non", répond Mathilde Viennet.

Deux médecins urgentistes appelés à la barre pour donner des précisions sur les arrêts cardiaques et l’utilisation du gluconate de calcium

Vient ensuite le témoignage de Daniel Jost, médecin urgentiste et membre de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, ne connaissant pas l’accusé. Ce dernier est entendu devant la cour pour détailler les procédés mis en place en cas de crise cardiaque. S’il précise que l’administration de gluconate de calcium n’est "pas systématique", il précise qu’un massage cardiaque est effectué puis une administration d’adrénaline "en fonction du cas supposé". Encore une fois, l’utilisation du gluconate est "exceptionnelle", précise-t-il.

Le deuxième urgentiste, Nicolas Genotelle, lui aussi membre de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, a d’abord été entendu en 2020 au sujet des circonstances d’administration du gluconate de calcium de manière générale. Ce matin, il indique également que l’utilisation du gluconate ne "correspond pas aux recommandations" que son "utilisation le surprend" même s’il ne "connaît pas les procédures en bloc opératoire".

L'audience reprendra à 13h30.

cour d'assises décès empoisonnement frédéric péchier procès

Publié le 16 septembre à 13h16 par Hélène L.
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

procès de Frédéric Péchier

Besançon
Justice

Procès Péchier : le deuxième avocat de l’accusé, Lee Takhedmit, jette l’éponge

Lors du septième jour du procès de Frédéric Péchier, anesthésiste soupçonné de 30 empoisonnements, dont 12 mortels, dans deux cliniques de Besançon, ce mardi 16 septembre, le deuxième avocat de l’accusé, Me Lee Takhedmit, n’était pas présent aux côtés de son client. Pourquoi ? Randall Schwerdorffer nous explique.

anesthesiste avocat cour d'assises empoisonnement frédéric péchier lee takhedmit randall schwerdorffer
Publié le 16 septembre à 11h53 par Alexane
Besançon
Justice

Procès Péchier à Besançon : “Soit Frédéric Péchier était incompétent, soit il savait ce que la patiente avait”

La cour d'assises du Doubs a examiné vendredi 12 septembre 2025 les secours apportés par l'anesthésiste Frédéric Péchier à une femme en arrêt cardiaque, selon un protocole qui, pour l'accusation, prouve qu'il connaissait la nature du poison qui lui avait été administré. Des débats techniques se sont ainsi enchaînés autour d’un poison et d’un remède.

anesthesiste cour d'assises décès empoisonnement frédéric péchier procès
Publié le 12 septembre à 16h22 par Elodie Retrouvey
Besançon
Justice

“Arrêter l’hécatombe” : le rôle clé des lanceurs d’alerte dans le procès Péchier

Deux anesthésistes, qualifiés de "lanceurs d’alerte", ont mis en lumière ce que la justice décrit comme le "tabou de l’assassinat médical". Jeudi 11 septembre 2025, quatrième jour du procès, la cour d’assises du Doubs s’est penchée sur l’origine de l’affaire des 30 empoisonnements dont 12 mortels reprochés au docteur Frédéric Péchier.

anesthesiste décès empoisonnement frédéric péchier
Publié le 12 septembre à 07h38 par Alexane
Besançon
Justice

“Un alibi monté de toutes pièces” : les débats s’intensifient au procès de Frédéric Péchier à Besançon

La cour d’assises du Doubs poursuit l’examen du dossier de Frédéric Péchier, l’ancien anesthésiste bisontin accusé de 30 empoisonnements présumés entre 2008 et 2017. Ce mercredi 10 septembre, troisième jour du procès, les débats ont porté sur les cas de deux patients : Sandra Simard et Jean-Claude Gandon.

anesthesiste décès empoisonnement frédéric péchier randall schwerdorffer
Publié le 10 septembre à 21h13 par Alexane
Besançon
Justice

“On tombait systématiquement sur le Dr Péchier” : l’enquête sous la loupe

Vidéos Me Schwerdorffer et Me Berna • L’après-midi du deuxième jour du procès du Dr Frédéric Péchier, ce mardi 9 septembre, a été consacrée à la suite de l’exposé du commissaire Olivier Verguet, directeur d’enquête, sur la genèse et l’évolution des investigations ouvertes en 2017 autour des arrêts cardiaques suspects à la clinique Saint-Vincent. La présidente de la cour, les deux avocates générales, deux avocats de la partie civile et me Randall Schwerdorffer ont également posé leurs questions au policier à la barre.

anesthesiste décès empoisonnement frédéric péchier randall schwerdorffer stéphane giuranna
Publié le 9 septembre à 21h38 par Alexane
Besançon
Justice

Procès de Frédéric Péchier : deux seringues pour “armes du crime”

Le procès de Frédéric Péchier, anesthésiste bisontin accusé de 30 empoisonnements, dont 12 mortels, s’est poursuivi ce mardi matin au palais de justice de Besançon. Cette deuxième audience a consacrée à l’enquête préliminaire ouverte en 2017, présentée par le directeur d’enquête Olivier Verguet, de la police judiciaire.

cour d'assises empoisonnement frédéric péchier procès
Publié le 9 septembre à 13h01 par Alexane

Justice

Besançon
Justice

Procès Péchier : “Avez-vous vu d’autres médecins vous demander du potassium en 11 ans ?”, “Jamais” : une infirmière à la barre du tribunal de Besançon

Le premier témoin entendu ce 16 septembre 2025 lors de l’ouverture du septième jour d’audience à la cour d’assises de Besançon est une ancienne infirmière en cardiologique de la clinique Saint-Vincent. Pour rappel, le Docteur Frédéric Péchier est accusé de 30 faits d’empoisonnement, dont 12 mortels.

cour d'assises décès empoisonnement frédéric péchier procès
Publié le 16 septembre à 13h16 par Hélène L.
Besançon
Justice

Procès Péchier : le deuxième avocat de l’accusé, Lee Takhedmit, jette l’éponge

Lors du septième jour du procès de Frédéric Péchier, anesthésiste soupçonné de 30 empoisonnements, dont 12 mortels, dans deux cliniques de Besançon, ce mardi 16 septembre, le deuxième avocat de l’accusé, Me Lee Takhedmit, n’était pas présent aux côtés de son client. Pourquoi ? Randall Schwerdorffer nous explique.

anesthesiste avocat cour d'assises empoisonnement frédéric péchier lee takhedmit randall schwerdorffer
Publié le 16 septembre à 11h53 par Alexane
Besançon
Justice

Revivez la première semaine du procès de l’anesthésiste Frédéric Péchier à Besançon

La première semaine du procès du docteur Frédéric Péchier, anesthésiste bisontin accusé de 30 empoisonnements, dont 12 mortels, s'est tenu du 8 au 12 septembre 2025 à Besançon. Revivez chronologiquement les cinq jours de ce premier procès hors normes. 

anesthesiste cour d'assises décès empoisonnement frédéric péchier randall schwerdorffer
Publié le 13 septembre à 11h13 par Elodie Retrouvey
Besançon
Justice

Procès Péchier à Besançon : “Soit Frédéric Péchier était incompétent, soit il savait ce que la patiente avait”

La cour d'assises du Doubs a examiné vendredi 12 septembre 2025 les secours apportés par l'anesthésiste Frédéric Péchier à une femme en arrêt cardiaque, selon un protocole qui, pour l'accusation, prouve qu'il connaissait la nature du poison qui lui avait été administré. Des débats techniques se sont ainsi enchaînés autour d’un poison et d’un remède.

anesthesiste cour d'assises décès empoisonnement frédéric péchier procès
Publié le 12 septembre à 16h22 par Elodie Retrouvey
Besançon
Justice

“Arrêter l’hécatombe” : le rôle clé des lanceurs d’alerte dans le procès Péchier

Deux anesthésistes, qualifiés de "lanceurs d’alerte", ont mis en lumière ce que la justice décrit comme le "tabou de l’assassinat médical". Jeudi 11 septembre 2025, quatrième jour du procès, la cour d’assises du Doubs s’est penchée sur l’origine de l’affaire des 30 empoisonnements dont 12 mortels reprochés au docteur Frédéric Péchier.

anesthesiste décès empoisonnement frédéric péchier
Publié le 12 septembre à 07h38 par Alexane
Besançon
Justice

“Un alibi monté de toutes pièces” : les débats s’intensifient au procès de Frédéric Péchier à Besançon

La cour d’assises du Doubs poursuit l’examen du dossier de Frédéric Péchier, l’ancien anesthésiste bisontin accusé de 30 empoisonnements présumés entre 2008 et 2017. Ce mercredi 10 septembre, troisième jour du procès, les débats ont porté sur les cas de deux patients : Sandra Simard et Jean-Claude Gandon.

anesthesiste décès empoisonnement frédéric péchier randall schwerdorffer
Publié le 10 septembre à 21h13 par Alexane
Besançon
Justice

“On tombait systématiquement sur le Dr Péchier” : l’enquête sous la loupe

Vidéos Me Schwerdorffer et Me Berna • L’après-midi du deuxième jour du procès du Dr Frédéric Péchier, ce mardi 9 septembre, a été consacrée à la suite de l’exposé du commissaire Olivier Verguet, directeur d’enquête, sur la genèse et l’évolution des investigations ouvertes en 2017 autour des arrêts cardiaques suspects à la clinique Saint-Vincent. La présidente de la cour, les deux avocates générales, deux avocats de la partie civile et me Randall Schwerdorffer ont également posé leurs questions au policier à la barre.

anesthesiste décès empoisonnement frédéric péchier randall schwerdorffer stéphane giuranna
Publié le 9 septembre à 21h38 par Alexane
Besançon
Justice

Procès de Frédéric Péchier : deux seringues pour “armes du crime”

Le procès de Frédéric Péchier, anesthésiste bisontin accusé de 30 empoisonnements, dont 12 mortels, s’est poursuivi ce mardi matin au palais de justice de Besançon. Cette deuxième audience a consacrée à l’enquête préliminaire ouverte en 2017, présentée par le directeur d’enquête Olivier Verguet, de la police judiciaire.

cour d'assises empoisonnement frédéric péchier procès
Publié le 9 septembre à 13h01 par Alexane
Besançon
Justice

Procès Péchier : énumération complète et chronologique de l’audience de ce lundi

+ interview vidéo des avocats de la défense • L’après-midi du 8 septembre 2025 a été consacrée à une présentation concise des faits reprochés à l’accusé, Frédéric Péchier. Une lecture à trois voix effectuée par la présidente Delphine Thieberge aidée de ses deux assesseurs et qui durera près de 3 heures 30 au tribunal de Besançon.

cour d'assises décès empoisonnement frédéric péchier
Publié le 8 septembre à 20h08 par Elodie Retrouvey

WEMA, nouveau nom de l’expertise comptable, du conseil et de l’audit

L’emploi au cœur des priorités : la 4e édition de Cap vers l’Emploi ouvre ses portes le 18 septembre à Besançon
Offre d'emploi

Nouvelles offres shopping à la Galerie Chateaufarine !

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Les coups de cœur de l'équipe NG Productions
Offre d'emploi
publi info 4

Portes ouvertes du SYBERT : visiter, comprendre… et agir !

Offre d'emploi : l'Armée de Terre recrute un chef de groupe mécanicien armement
Infos Pratiques

La Rochère fête ses 550 ans avec un verre signé matali crasset
Jeu-concours

JEU CONCOURS Livres dans la Boucle 2025 / Jeu n°5

Risotto au Mont d'Or AOP et à la truffe

Sondage

 17.1
couvert
le 16/09 à 12h00
Vent
4.7 m/s
Pression
1025 hPa
Humidité
69 %
 