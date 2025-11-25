Mardi 25 Novembre 2025
Besançon
Justice

Procès Péchier : les médecins "comploteurs" visés par l'empoisonneur

Publié le 25/11/2025 - 14:30
Mis à jour le 25/11/2025 - 14:11

Deux patients de médecins "considérés comme des comploteurs" par l'anesthésiste Frédéric Péchier ont été la cible d'empoisonnements à l'automne 2016, a estimé mardi 25 novembre 2025 un enquêteur devant la cour d'assises du Doubs.

La cour, devant laquelle Frédéric Péchier comparaît pour 30 empoisonnements - dont 12 sont mortels - entre 2008 et 2017 dans deux cliniques privées de Besançon, a débuté mardi l'étude des deux derniers cas suspects imputés à l'anesthésiste.

Bertrand Collette, 56 ans, et Henri Quenillet, 73 ans, sont tous deux décédés, respectivement en octobre et novembre 2016, après des arrêts cardiaques suspects lors de leurs opérations à la clinique Saint-Vincent. Plusieurs points communs ont été relevés par les policiers : les deux patients étaient les premiers de la journée opératoire ; les deux jours, le docteur Péchier était arrivé bien avant ses collègues, dès 6h00 du matin, à la clinique ; il travaillait dans le bloc contigu à celui où étaient opérés ces patients et s'était présenté pour aider à leur réanimation.

Les enquêteurs soupçonnent le docteur Péchier d'avoir introduit, le matin même des interventions, du potassium dans les poches de perfusion utilisées pour les anesthésies afin de provoquer des arrêts cardiaques. L'accusé de 53 ans conteste et a toujours clamé son innocence.

Le directeur d'enquête Olivier Verguet a décrit l'ambiance "complètement délétère" qui régnait en 2016 au sein du groupe d'anesthésistes de la clinique Saint-Vincent et souligné que le docteur Péchier était en conflit ouvert avec les anesthésistes de ces deux patients, Sylvain Serri et Loubna Assila, qu'il qualifiait de "décideurs comploteurs". Le docteur Assila avait repris la gestion de la Société des anesthésistes, avec le Dr Serri comme co-gérant. Elle avait tenté de "mettre le docteur Péchier face à ses responsabilités" concernant le dysfonctionnement de celle-ci, relève le policier.

Frédéric Péchier s'était alors montré virulent. Très éprouvée par ses attaques, Loubna Assila avait quitté la direction du groupe 15 jours seulement après avoir été nommée. Enceinte, elle avait été placée en arrêt maladie six semaines. Le jour de son retour, son premier patient, Henri Quenillet, était décédé d'un arrêt cardiaque suspect. Le docteur Sylvain Serri était en conflit avec le docteur Péchier depuis un repas avec leurs épouses.

Frédéric Péchier comparaît libre, mais encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Le verdict est attendu le 19 décembre.

(AFP)

Publié le 25 novembre à 14h30 par Alexane
Justice

Besançon
Justice

Procès Péchier : un enfant empoisonné pour “régler des comptes”, selon son père

L'empoisonneur "s'est servi de notre petit garçon pour régler des comptes", a regretté lundi 24 novembre 2025 devant la cour d'assises du Doubs le père de Tedy, victime à quatre ans d'un arrêt cardiaque suspect, l'un des trente empoisonnements imputé à l'ex-anesthésiste Frédéric Péchier.

anesthesiste cour d'assises empoisonnement enfant frédéric péchier
Publié le 24 novembre à 16h15 par Alexane
Besançon
Justice

Au procès Péchier, l’arrêt cardiaque de Tedy, 4 ans, opéré des amygdales

C'est la plus jeune des 30 victimes attribuées par l'accusation à l'ex-anesthésiste Frédéric Péchier: la cour d'assises du Doubs a commencé jeudi 20 novembre 2025 à se pencher sur le cas de Tedy, 4 ans, qui a subi un arrêt cardiaque en 2016 lors d'une banale opération des amygdales. L'enfant a survécu après deux jours de coma et cinq jours en réanimation.

anesthesiste assises décès empoisonnement frédéric péchier procès
Publié le 20 novembre à 11h13 par Elodie Retrouvey
Besançon
Justice Politique

Statue de Jenny d’Héricourt à Besançon : le procureur de la République ouvre une enquête

Le Mouvement Franche-Comté a annoncé le 18 novembre 2025 par voie de communiqué, que le procureur de la République a décidé d’ouvrir une enquête à la suite d’une plainte déposée pour des faits de favoritisme concernant la statue de Jenny d’Héricourt installée place de la Révolution à Besançon depuis le 5 mars dernier.

anne vignot féminisme jean-philippe allenbach jenny d'héricourt mouvement franche-comté sculpture statue
Publié le 19 novembre à 10h00 par Alexane
Besançon
Justice

Affaire Fousseret-Cordier : Anne Vignot se joint à la demande d’appel du parquet

Le 5 novembre dernier, le tribunal correctionnel avait prononcé la relaxe de l’ancien maire Jean-Louis Fousseret et Alexandra Cordier pour prises illégales d’intérêt et détournement de fonds publics. Le parquet avait aussitôt déposé une demande d’appel du jugement le 7 novembre 2025. Représentée par Anne Vignot, la Ville de Besançon a suivi le parquet dans la demande d’appel. 

alexandra cordier appel jean-louis fousseret licenciement parquet tribunal correctionnel
Publié le 18 novembre à 10h52 par Elodie Retrouvey
Besançon
Justice

“Absence systématique” : Péchier mis en cause pour son désengagement lors des réunions sur les cas suspects

"L'absence systématique" de Frédéric Péchier aux réunions organisées pour discuter des arrêts cardiaques suspects dans une clinique de Besançon où il travaillait était vendredi 14 novembre 2025 l'objet du douzième interrogatoire de l'accusé, jugé pour 30 empoisonnements, dont 12 mortels, par la cour d'assises du Doubs.

anesthesiste cour d'assises décès empoisonnement frédéric péchier
Publié le 14 novembre à 18h15 par Alexane
Besançon
Justice

Procès Péchier : l’accusé conteste le récit d’une patiente

"Elle a pu se tromper" : le Dr Frédéric Péchier, jugé à Besançon pour avoir empoisonné 30 patients dont 12 sont morts, a fermement contesté lundi 10 noveùbre 2025 devant la cour le récit d'une patiente victime en 2015 d'un arrêt cardiaque au bloc, et qui a raconté qu'il était venu à son chevet juste avant son anesthésie.

anesthesiste assises frédéric péchier procès
Publié le 11 novembre à 09h21 par Hélène L.
Besançon
Justice

Le parquet de Besançon fait appel après la relaxe de Jean-Louis Fousseret et d’Alexandra Cordier

Le parquet de Besançon a annoncé, ce vendredi 7 novembre, sa décision de faire appel du jugement ayant conduit à la relaxe de l’ancien maire de Besançon, Jean-Louis Fousseret, et de son ex-collaboratrice, Alexandra Cordier. Tous deux étaient poursuivis pour prise illégale d’intérêts et détournement de fonds publics dans une affaire datant de 2019.

alexandra cordier appel jean-louis fousseret licenciement parquet tribunal correctionnel
Publié le 7 novembre à 14h37 par Alexane
Besançon
Justice Politique

Jean-Louis Fousseret et Alexandra Cordier relaxés par le tribunal correctionnel de Besançon

Le parquet de Besançon avait été saisi en juillet 2024 d’un signalement de la procureure financière de la Chambre régionale des comptes de Bourgogne-Franche Comté. Ce signalement a été effectué à l’issue du contrôle des comptes et de la gestion de la commune de Besançon, qui a révélé des faits susceptibles, selon la procureure, de constituer une prise illégale d’intérêt et un détournement de fonds publics. Le tribunal correctionnel de Besançon a relaxé Alexandra Cordier et Jean-Louis Fousseret ce 5 novembre 2025.

alexandra cordier jean-louis fousseret tribunal correctionnel
Publié le 5 novembre à 15h53 par Hélène L.

