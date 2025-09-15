Lundi 15 Septembre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs Religion
Besançon
Justice

Procès Péchier : quand le "hasard" frappe une victime

Publié le 15/09/2025 - 17:59
Mis à jour le 15/09/2025 - 17:59

Victime au "hasard" ? Une infirmière a raconté lundi 15 septembre 2025 comment elle a choisi de façon aléatoire une poche de perfusion qui a failli tuer une patiente opérée en 2017 à Besançon, où l'ex-anesthésiste Frédéric Péchier est jugé pour empoisonnements.

Frédéric Péchier © Alexane Alfaro
Frédéric Péchier © Alexane Alfaro

L'accusé comparaît depuis le 8 septembre pour 30 empoisonnements de patients, dont 12 mortels, dans deux cliniques privées de Besançon entre 2008 et 2017. Il clame son innocence et comparaît libre, mais encourt la réclusion criminelle à perpétuité.

Le 11 janvier 2017, Sandra Simard, 36 ans, arrive à 6H30 en salle d'accueil pour une opération du dos à la clinique Saint-Vincent. Elle sera l'avant-dernière victime des 30 empoisonnements imputés au docteur Péchier. "C'est moi qui m'en suis occupée", raconte l'infirmière Sandrine Bravo, voix nette et tête haute, devant la cour d'assises du Doubs. "Je suis allée à l'armoire principale" pour prendre une poche de Ringer lactate (un soluté de réhydratation, ndlr), "je l'ai désoperculé, je suis allée vers ma patiente et je l'ai perfusée".

Dans cette armoire se trouvaient "deux étagères" sur lesquelles étaient empilées "plusieurs couches" de bouteilles de solutés, selon elle. "Donc, vous auriez pu prendre ce jour-là n'importe quelle poche ?", l'interroge l'avocat de Frédéric Péchier, Randall Schwerdorffer.

   - Absolument.

   - Le fait que cette poche arrive à madame Simard, c'est le plus grand des hasards? C'est votre main qui l'a déterminé?

   - Oui".

Un échange à contre-courant de la thèse des enquêteurs selon laquelle Frédéric Péchier cherchait à nuire à certains de ses collègues avec qui il était en conflit, en frelatant les poches de perfusion de leurs patients pour provoquer un arrêt cardiaque.

Si la poche était choisie aléatoirement, l'anesthésiste ne pouvait pas viser spécifiquement un collègue, fait en substance valoir la défense. Sur la fin de l'opération, la patiente fait un arrêt cardiaque soudain. L'anesthésiste référente, Anne-Sophie Balon, et deux cardiologues arrivent en urgence pour la réanimation. D'autres anesthésistes également.

Pendant la réanimation, l'infirmier anesthésiste Yann L'Hosti se rappelle avoir vu le docteur Péchier. "Quand un événement est inhabituel dans un bloc, tout les autres blocs sont généralement assez vite mis au courant" et les anesthésistes viennent prêter main forte, selon lui.

Mme Simard échappera à la mort.

Le verdict est attendu le 19 décembre.

(Source AFP)

cour d'assises empoisonnement frédéric péchier

Publié le 15 septembre à 17h59 par Hélène L.
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

procès de Frédéric Péchier

Besançon
Justice

Procès Péchier à Besançon : “Soit Frédéric Péchier était incompétent, soit il savait ce que la patiente avait”

La cour d'assises du Doubs a examiné vendredi 12 septembre 2025 les secours apportés par l'anesthésiste Frédéric Péchier à une femme en arrêt cardiaque, selon un protocole qui, pour l'accusation, prouve qu'il connaissait la nature du poison qui lui avait été administré. Des débats techniques se sont ainsi enchaînés autour d’un poison et d’un remède.

anesthesiste cour d'assises décès empoisonnement frédéric péchier procès
Publié le 12 septembre à 16h22 par Elodie Retrouvey
Besançon
Justice

“Arrêter l’hécatombe” : le rôle clé des lanceurs d’alerte dans le procès Péchier

Deux anesthésistes, qualifiés de "lanceurs d’alerte", ont mis en lumière ce que la justice décrit comme le "tabou de l’assassinat médical". Jeudi 11 septembre 2025, quatrième jour du procès, la cour d’assises du Doubs s’est penchée sur l’origine de l’affaire des 30 empoisonnements dont 12 mortels reprochés au docteur Frédéric Péchier.

anesthesiste décès empoisonnement frédéric péchier
Publié le 12 septembre à 07h38 par Alexane
Besançon
Justice

“Un alibi monté de toutes pièces” : les débats s’intensifient au procès de Frédéric Péchier à Besançon

La cour d’assises du Doubs poursuit l’examen du dossier de Frédéric Péchier, l’ancien anesthésiste bisontin accusé de 30 empoisonnements présumés entre 2008 et 2017. Ce mercredi 10 septembre, troisième jour du procès, les débats ont porté sur les cas de deux patients : Sandra Simard et Jean-Claude Gandon.

anesthesiste décès empoisonnement frédéric péchier randall schwerdorffer
Publié le 10 septembre à 21h13 par Alexane
Besançon
Justice

“On tombait systématiquement sur le Dr Péchier” : l’enquête sous la loupe

Vidéos Me Schwerdorffer et Me Berna • L’après-midi du deuxième jour du procès du Dr Frédéric Péchier, ce mardi 9 septembre, a été consacrée à la suite de l’exposé du commissaire Olivier Verguet, directeur d’enquête, sur la genèse et l’évolution des investigations ouvertes en 2017 autour des arrêts cardiaques suspects à la clinique Saint-Vincent. La présidente de la cour, les deux avocates générales, deux avocats de la partie civile et me Randall Schwerdorffer ont également posé leurs questions au policier à la barre.

anesthesiste décès empoisonnement frédéric péchier randall schwerdorffer stéphane giuranna
Publié le 9 septembre à 21h38 par Alexane
Besançon
Justice

Procès de Frédéric Péchier : deux seringues pour “armes du crime”

Le procès de Frédéric Péchier, anesthésiste bisontin accusé de 30 empoisonnements, dont 12 mortels, s’est poursuivi ce mardi matin au palais de justice de Besançon. Cette deuxième audience a consacrée à l’enquête préliminaire ouverte en 2017, présentée par le directeur d’enquête Olivier Verguet, de la police judiciaire.

cour d'assises empoisonnement frédéric péchier procès
Publié le 9 septembre à 13h01 par Alexane
Besançon
Justice

Procès Péchier : énumération complète et chronologique de l’audience de ce lundi

+ interview vidéo des avocats de la défense • L’après-midi du 8 septembre 2025 a été consacrée à une présentation concise des faits reprochés à l’accusé, Frédéric Péchier. Une lecture à trois voix effectuée par la présidente Delphine Thieberge aidée de ses deux assesseurs et qui durera près de 3 heures 30 au tribunal de Besançon.

cour d'assises décès empoisonnement frédéric péchier
Publié le 8 septembre à 20h08 par Elodie Retrouvey
Besançon
Justice

Procès Péchier : ”J’ai un dossier qui m’a convaincu de sa culpabilité” (Me Berna)

Le procès de Frédéric Péchier a commence ce lundi 8 septembre au palais de justice de Besançon. Après une longue matinée durant laquelle les 170 témoins et experts ont été appelés, ainsi que l’ensemble des 156 parties civiles, Me Frédéric Berna, avocat de plusieurs familles de victimes s’est exprimé à la sortie de l’audience.

anesthesiste avocat cour d'assises décès empoisonnement frédéric berna frédéric péchier victime
Publié le 8 septembre à 14h43 par Alexane

Justice

Besançon
Justice

Revivez la première semaine du procès de l’anesthésiste Frédéric Péchier à Besançon

La première semaine du procès du docteur Frédéric Péchier, anesthésiste bisontin accusé de 30 empoisonnements, dont 12 mortels, s'est tenu du 8 au 12 septembre 2025 à Besançon. Revivez chronologiquement les cinq jours de ce premier procès hors normes. 

anesthesiste cour d'assises décès empoisonnement frédéric péchier randall schwerdorffer
Publié le 13 septembre à 11h13 par Elodie Retrouvey
Besançon
Justice

Procès Péchier à Besançon : “Soit Frédéric Péchier était incompétent, soit il savait ce que la patiente avait”

La cour d'assises du Doubs a examiné vendredi 12 septembre 2025 les secours apportés par l'anesthésiste Frédéric Péchier à une femme en arrêt cardiaque, selon un protocole qui, pour l'accusation, prouve qu'il connaissait la nature du poison qui lui avait été administré. Des débats techniques se sont ainsi enchaînés autour d’un poison et d’un remède.

anesthesiste cour d'assises décès empoisonnement frédéric péchier procès
Publié le 12 septembre à 16h22 par Elodie Retrouvey
Besançon
Justice

“Arrêter l’hécatombe” : le rôle clé des lanceurs d’alerte dans le procès Péchier

Deux anesthésistes, qualifiés de "lanceurs d’alerte", ont mis en lumière ce que la justice décrit comme le "tabou de l’assassinat médical". Jeudi 11 septembre 2025, quatrième jour du procès, la cour d’assises du Doubs s’est penchée sur l’origine de l’affaire des 30 empoisonnements dont 12 mortels reprochés au docteur Frédéric Péchier.

anesthesiste décès empoisonnement frédéric péchier
Publié le 12 septembre à 07h38 par Alexane
Besançon
Justice

“Un alibi monté de toutes pièces” : les débats s’intensifient au procès de Frédéric Péchier à Besançon

La cour d’assises du Doubs poursuit l’examen du dossier de Frédéric Péchier, l’ancien anesthésiste bisontin accusé de 30 empoisonnements présumés entre 2008 et 2017. Ce mercredi 10 septembre, troisième jour du procès, les débats ont porté sur les cas de deux patients : Sandra Simard et Jean-Claude Gandon.

anesthesiste décès empoisonnement frédéric péchier randall schwerdorffer
Publié le 10 septembre à 21h13 par Alexane
Besançon
Justice

“On tombait systématiquement sur le Dr Péchier” : l’enquête sous la loupe

Vidéos Me Schwerdorffer et Me Berna • L’après-midi du deuxième jour du procès du Dr Frédéric Péchier, ce mardi 9 septembre, a été consacrée à la suite de l’exposé du commissaire Olivier Verguet, directeur d’enquête, sur la genèse et l’évolution des investigations ouvertes en 2017 autour des arrêts cardiaques suspects à la clinique Saint-Vincent. La présidente de la cour, les deux avocates générales, deux avocats de la partie civile et me Randall Schwerdorffer ont également posé leurs questions au policier à la barre.

anesthesiste décès empoisonnement frédéric péchier randall schwerdorffer stéphane giuranna
Publié le 9 septembre à 21h38 par Alexane
Besançon
Justice

Procès de Frédéric Péchier : deux seringues pour “armes du crime”

Le procès de Frédéric Péchier, anesthésiste bisontin accusé de 30 empoisonnements, dont 12 mortels, s’est poursuivi ce mardi matin au palais de justice de Besançon. Cette deuxième audience a consacrée à l’enquête préliminaire ouverte en 2017, présentée par le directeur d’enquête Olivier Verguet, de la police judiciaire.

cour d'assises empoisonnement frédéric péchier procès
Publié le 9 septembre à 13h01 par Alexane
Besançon
Justice

Procès Péchier : énumération complète et chronologique de l’audience de ce lundi

+ interview vidéo des avocats de la défense • L’après-midi du 8 septembre 2025 a été consacrée à une présentation concise des faits reprochés à l’accusé, Frédéric Péchier. Une lecture à trois voix effectuée par la présidente Delphine Thieberge aidée de ses deux assesseurs et qui durera près de 3 heures 30 au tribunal de Besançon.

cour d'assises décès empoisonnement frédéric péchier
Publié le 8 septembre à 20h08 par Elodie Retrouvey
Besançon
Justice

Procès Péchier : ”J’ai un dossier qui m’a convaincu de sa culpabilité” (Me Berna)

Le procès de Frédéric Péchier a commence ce lundi 8 septembre au palais de justice de Besançon. Après une longue matinée durant laquelle les 170 témoins et experts ont été appelés, ainsi que l’ensemble des 156 parties civiles, Me Frédéric Berna, avocat de plusieurs familles de victimes s’est exprimé à la sortie de l’audience.

anesthesiste avocat cour d'assises décès empoisonnement frédéric berna frédéric péchier victime
Publié le 8 septembre à 14h43 par Alexane
Besançon
Justice

Silencieux et stoïque, le Dr Péchier entre dans son procès hors normes

Ce lundi 8 septembre 2025 à Besançon s’est ouvert le procès du Docteur Frédéric Péchier, accusé de 30 faits d’empoisonnement dont 12 mortels. La première journée de procès était réservée à la constitution des jurés, le renouvellement de constitution des parties civiles, l’appel des témoins et experts. L’après-midi a été consacrée à la restitution concise des faites reprochés à l’accusé.

cour d'assises décès empoisonnement frédéric péchier procès
Publié le 8 septembre à 13h30 par Elodie Retrouvey

WEMA, nouveau nom de l’expertise comptable, du conseil et de l’audit

Plus de 150 entreprises attendues au salon Cap vers l’emploi le 18 septembre à Besançon
Offre d'emploi

Nouvelles offres shopping à la Galerie Chateaufarine !

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Les coups de cœur de l'équipe NG Productions
Offre d'emploi
publi info 4

Portes ouvertes du SYBERT : visiter, comprendre… et agir !

Offre d'emploi : l'Armée de Terre recrute un chef de groupe mécanicien armement
Infos Pratiques

Une fleuriste du Jura en lice pour tenter de décrocher le titre de meilleur fleuriste de France
Jeu-concours

JEU CONCOURS Livres dans la Boucle 2025 / Jeu n°4

Risotto au Mont d'Or AOP et à la truffe

Sondage

 18.72
légère pluie
le 15/09 à 18h00
Vent
4.27 m/s
Pression
1019 hPa
Humidité
86 %
 