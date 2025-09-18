Jeudi 18 Septembre 2025
Besançon
Justice

Procès Péchier : un collègue décrit un personnage de "sauveur" qui "s'occupait de tout"

Publié le 18/09/2025 - 14:03
Mis à jour le 18/09/2025 - 14:03

"Un personnage charismatique de sauveur": un ancien collègue de Frédéric Péchier, accusé de 30 empoisonnements, dont 12 mortels, a décrit jeudi 18 septembre 2025 devant la cour d'assises du Doubs le rôle de "leader" que jouait l'accusé parmi les anesthésistes au sein de la clinique Saint-Vincent de Besançon.

Le lundi suivant l'interpellation de Frédéric Péchier, début mars 2017, le Dr Martial Jeangirard, sous le "choc", a refusé de travailler. "Pour moi c'était inimaginable qu'il y ait un empoisonneur", se souvient l'anesthésiste. Le Dr Péchier, "il s'occupait de tout, c'était presque normal de le voir dans un bloc", se remémore-t-il, alors que l'accusation souligne la présence récurrente de M. Péchier lors des arrêts cardiaques suspects. "Il se baladait dans les différents blocs, il saluait les gens. Il arrivait souvent avec ses feuilles de planning pour nous demander si ça nous allait", poursuit l'ancien collègue de l'accusé.

  • "Il était très brillant, on avait toujours besoin de lui." Au sein de la clinique Saint-Vincent, entre 2008 et 2017, les arrêts cardiaques au bloc opératoire se répètent et les patients touchés doivent être réanimés.

Dans de tels cas, "un anesthésiste doit prendre la direction de la réanimation pour dire +on choque, on met l'adrénaline, on masse...+", et c'est généralement l'anesthésiste en charge du patient touché. Mais "quand Fred Péchier entrait dans un bloc, il prenait le rôle de gérant. Comme il avait l'habitude de réanimer, on le laissait faire", explique M. Jeangirard.

Après le départ du Dr Péchier de la clinique, "j'ai endormi 3.000 patients par an et je n'ai plus eu un seul accident inexpliqué",

Selon lui, il s'était "créé un vrai personnage charismatique de sauveur", a raconté le médecin, sans animosité envers l'accusé pourtant poursuivi pour l'empoisonnement de sept de ses patients, dont quatre sont morts. "Tant que l'on ne l'a pas vécu, on ne peut pas savoir ce que ça fait d'avoir des patients qui meurent entre vos mains parce que vous les avez anesthésiés", confie-t-il. Après le départ du Dr Péchier de la clinique, "j'ai endormi 3.000 patients par an et je n'ai plus eu un seul accident inexpliqué", note Martial Jeangirard.

Frédéric Péchier, 53 ans, est jugé pour 30 empoisonnements de patients âgés de 4 à 89 ans, dont 12 sont morts, entre 2008 et 2017 dans deux cliniques privées de Besançon. L'accusé a toujours clamé son innocence. Il comparaît libre, mais risque la réclusion criminelle à perpétuité.

Le verdict est attendu le 19 décembre.

(Source AFP)

Publié le 18 septembre à 14h03 par Hélène L.
procès de Frédéric Péchier

Besançon
Justice

Procès Péchier : “J’attends 20 jours de procès avant de pouvoir commencer à m’expliquer”

+ PRISE DE PAROLE DE FRÉDÉRIC PÉCHIER + ME SCHWERDORFFER + PARTIE CIVILE • Le septième jour du procès de Frédéric Péchier s’est poursuivi cet après-midi du 16 septembre 2025 avec l’audition de Vincent Bailly, chirurgien de Jean-Claude Gandon, victime présumée. Plusieurs témoins, notamment des infirmières présentes durant l’opération, ont également été entendus. Pour rappel, le Docteur Péchier est soupçonné de 30 faits d’empoisonnement, dont 12 mortels. En images, il exprime son impatience...

cour d'assises décès empoisonnement frédéric péchier procès
Publié le 16 septembre à 20h25 par Hélène L.
Besançon
Justice

Procès Péchier : “Avez-vous vu d’autres médecins vous demander du potassium en 11 ans ?”. “Jamais” : une infirmière à la barre du tribunal de Besançon

Le premier témoin entendu ce 16 septembre 2025 lors de l’ouverture du septième jour d’audience à la cour d’assises de Besançon est une ancienne infirmière en cardiologie de la clinique Saint-Vincent. Pour rappel, Frédéric Péchier est accusé de 30 faits d’empoisonnement, dont 12 mortels.

cour d'assises décès empoisonnement frédéric péchier procès
Publié le 16 septembre à 13h16 par Hélène L.
Besançon
Justice

Procès Péchier : le deuxième avocat de l’accusé, Lee Takhedmit, jette l’éponge

Lors du septième jour du procès de Frédéric Péchier, anesthésiste soupçonné de 30 empoisonnements, dont 12 mortels, dans deux cliniques de Besançon, ce mardi 16 septembre, le deuxième avocat de l’accusé, Me Lee Takhedmit, n’était pas présent aux côtés de son client. Pourquoi ? Randall Schwerdorffer nous explique.

anesthesiste avocat cour d'assises empoisonnement frédéric péchier lee takhedmit randall schwerdorffer
Publié le 16 septembre à 11h53 par Alexane
Besançon
Justice

Procès Péchier à Besançon : “Soit Frédéric Péchier était incompétent, soit il savait ce que la patiente avait”

La cour d'assises du Doubs a examiné vendredi 12 septembre 2025 les secours apportés par l'anesthésiste Frédéric Péchier à une femme en arrêt cardiaque, selon un protocole qui, pour l'accusation, prouve qu'il connaissait la nature du poison qui lui avait été administré. Des débats techniques se sont ainsi enchaînés autour d’un poison et d’un remède.

anesthesiste cour d'assises décès empoisonnement frédéric péchier procès
Publié le 12 septembre à 16h22 par Elodie Retrouvey
Besançon
Justice

“Arrêter l’hécatombe” : le rôle clé des lanceurs d’alerte dans le procès Péchier

Deux anesthésistes, qualifiés de "lanceurs d’alerte", ont mis en lumière ce que la justice décrit comme le "tabou de l’assassinat médical". Jeudi 11 septembre 2025, quatrième jour du procès, la cour d’assises du Doubs s’est penchée sur l’origine de l’affaire des 30 empoisonnements dont 12 mortels reprochés au docteur Frédéric Péchier.

anesthesiste décès empoisonnement frédéric péchier
Publié le 12 septembre à 07h38 par Alexane
Besançon
Justice

“Un alibi monté de toutes pièces” : les débats s’intensifient au procès de Frédéric Péchier à Besançon

La cour d’assises du Doubs poursuit l’examen du dossier de Frédéric Péchier, l’ancien anesthésiste bisontin accusé de 30 empoisonnements présumés entre 2008 et 2017. Ce mercredi 10 septembre, troisième jour du procès, les débats ont porté sur les cas de deux patients : Sandra Simard et Jean-Claude Gandon.

anesthesiste décès empoisonnement frédéric péchier randall schwerdorffer
Publié le 10 septembre à 21h13 par Alexane

