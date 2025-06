Projet de doublement de la RN 57 entre Beure et l’Amitié : Alternatiba Besançon monte au créneau

Le plan de financement de la première phase des travaux du doublement de la RN 57 sera soumis au vote lors du conseil communautaire de Grand Besançon Métropole ce jeudi 26 juin 2025 à 18 heures. Alternatiba ANV COP 21 Besançon et Beure Respire dénoncent une "dissonance cognitive" et appellent à l'arrêt du financement de "projets dommageables pour le climat".

Ce jeudi 26 juin 2025, lors du conseil communautaire de Grand Besançon Métropole, une convention de financement CPER pour la période 2023/2027 concernant la phase 1 du projet de doublement de la RN57 entre Beure et l’amitié va être déposée au vote.

Alternatiba Besançon et Beure Respire dénoncent une discordance manifeste entre le souhait de rendre l'usage de la RN 57 plus fluide et la volonté d'inciter les conducteurs à "délaisser leur voiture" pour des modes de transports plus écologiques.

Grand Besançon Métropole "va participer à hauteur de 15, 3 millions d’euros pour cette première phase. Vraisemblablement plus de 17 autres millions seront dépensés en phase 2. Cette route coûtera la somme invraisemblable de 39 millions d’euros au kilomètre. Cet investissement colossal va à l’encontre des objectifs travaillés par la métropole dans son nouveau plan de mobilité. Il y est partout répété que l’objectif est de permettre aux bisontins et aux grands bisontins de basculer vers une mobilité alternative à la voiture individuelle, or ces investissements routiers sont des encouragements à la prendre davantage."

Des objectifs contradictoires

En réponse à ces informations, Alternatiba Besançon se questionne : "Comment inciter les habitants à délaisser leur voiture quand on rend son usage fluide et rapide ?"

Le fait de vouloir "fluidifier la circulation et encourager à changer de mobilité sont deux objectifs contradictoires" qui ne peuvent être atteints de manière simultanée.

Le mouvement citoyen local pour le climat et la justice sociale poursuit en affirmant "s'élever contre cette dépense d’argent public qui va à l’encontre des préconisations des scientifiques au sujet des mobilités, première source d’émissions de gaz à effet de serre en France."

Des dépenses à réorienter vers "l’urgence climatique"

Alternatiba Besançon ajoute qu'avec "cette somme, nous pourrions faire l’acquisition de plus de 13 000 vélos Ginko (environ 1200 euros à l’achat), soit un pour 15 habitant de GBM, ou nous pourrions construire des pistes cyclables en site propre d’une longueur de 77 km (coût moyen estimé par l’ADEME : 200 000 euros du km en zone urbaine) soit un aller-retour entre les deux points les plus éloignés de GBM Saint Vit et Deluz."

Afin de remettre ce projet de doublement de la RN 57 en question, Alternatiba Besançon a "déposé un recours auprès du tribunal administratif pour revenir sur la déclaration d’intérêt public par M. Le Préfet, de l’ensemble du projet phase 1 et phase 2."

Le mouvement citoyen local conclut : "Il nous faut nous tourner résolument vers d’autres raisonnements que ceux qui ont prévalus jusque ici, l’urgence climatique nous oblige à plus de sérieux."