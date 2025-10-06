Quand Rémy rencontre Decathlon, ça donne des stages vélo ‘‘enfants’’ !

PUBLI-INFO • Être capable de bien utiliser – et en toute autonomie – un vélo ne s’improvise pas. Le faire en sécurité, en confiance et en toute maîtrise du vélo, sans oublier son environnement, ça s’apprend. Et le plus tôt est le mieux. Et c’est là que Rémy rencontre Decathlon…

La genèse du projet

La genèse se situe lors du ''Festival Grandes Heures Nature'' lorsque Rémy rencontre Decathlon Besançon. Le thème ? Son projet de mettre en place, et réaliser, des stages vélo pour les touts petits à Decathlon Besançon. Les deux entités décident de s'associer pour faire bénéficier des bienfaits du sport à Besançon pour les plus jeunes. Le projet s'inscrit dans le cadre de la promotion des mobilités douces, de plus en plus utilisées sur Besançon.

Le stage

Pour ''savoir rouler à vélo'', rien de mieux donc qu’un stage adapté aux besoins des uns et des autres. Là aussi, tout dépend du niveau dont on part et de l’objectif que l’on se fixe. Pour ce faire, Rémy a créé sa formule de stages avec des outils pédagogiques. Ainsi, on peut cibler les axes de progression pour permettre à chaque stagiaire de mesurer sa progression.

Les modalités

Dans un premier temps, retenez que Rémy propose deux formules. Il y a le stage sans location de vélo (75€ ). Et puis, pour ceux qui n’ont pas de vélo, la formule sera évidemment différente, puisqu’une location devient nécessaire (95 €).

Les acteurs de ce projet

Pour mettre en place ces stages, Rémy a créé une structure, Vél'O Plaisir. Decathlon, de son côté, l’ accompagne dans le lancement de son activité qui est toute nouvelle, mise à disposition du lieu des stages (parking de Decathlon Besançon), accompagnement dans l'achat de son parc de vélo pour qu’il soit en mesure de louer les vélos et, enfin, le mise à disposition de la plateforme d'inscription ''Decathlon Activité''.

Dans la pratique

Les stages durent trois demi-journées durant les vacances scolaires (Toussaint, Pâques, été). En réflexion, un partenariat autour d’un stage vélo en dehors des vacances scolaires avec des cours le mercredi, par exemple. À suivre…

Infos +

Vél'O Plaisir & Decathlon