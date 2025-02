Quelles sont les sorties ciné dans les salles obscures de Besançon en février 2025 ?

Cette année encore, le duo associatif gagnant entre Le Cercle et Madrigal, organise un nouveau gala samedi 8 février 2025 au grand Kursaal à Besançon. Au programme : bingo, drag queer, défilé de mode, clubbing et pole dance ! Corentin Germaneau, directeur artistique du Cercle, et Margot Bissonnet, présidente de Madrigal, nous en parlent.