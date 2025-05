"QuelProduit" : une nouvelle application de l'UFC-Que Choisir pour analyser les produits du quotidien

"L’objet de cette nouvelle campagne est de sensibiliser les consommateurs, de dénoncer et éradiquer ces substances indésirables dans l'alimentation, les cosmétiques et les produits ménagers. Pour les y aider, l'UFC-Que Choisir met à disposition une nouvelle version de son application gratuite et indépendante, l'application QuelProduit", nous explique Jean-Pierre Courtejaire, administrateur de l’association de consommateurs UFC Que Choisir Doubs-Territoire de Belfort.

L’UCF-Que Choisir note "87 additifs alimentaires sur les 300 autorisés sont jugés à éviter" mais aussi "Certaines crèmes solaires, rouges à lèvres ou teintures capillaires contiennent encore des composés potentiellement toxiques". Enfin, l’étude montre également que "91 % des produits ménagers testés émettent du formaldéhyde, une substance cancérigène".

Comment ça fonctionne ?

Il suffit de scanner les produits en ouvrant l’application "QuelProduit". Elle identifie la présence des substances nocives et permet de découvrir des alternatives "plus saines et responsables", nous précise-t-on.

Le tout en signalant les produits problématiques pour "renforcer la pression sur les industriels et les autorités". Enfin, elle affiche un Nutri-Score alors "que 40 % des aliments, notamment les plus caloriques, ne l’indiquent toujours pas", s’insurge l’UFC.

Les revendications de l’UFC-Que Choisir

Au-delà de l’information apportée par QuelProduit, l’UFC-Que Choisir du Doubs - T.Belfort appelle les pouvoirs publics nationaux et européens à :

• Interdire immédiatement les substances les plus préoccupantes,

• Rendre les mentions d’étiquetage enfin compréhensibles,

• Mettre en place une évaluation véritablement indépendante des composants alimentaires, cosmétiques et ménagers,

• Afficher obligatoirement le Nutri-Score sur tous les produits alimentaires.