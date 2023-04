Radio Campus Besançon : un programme festif en l'honneur des 25 ans d'antenne

Créé en 1997 à l'initiative de Martial Greuillet, RCB est aujourd'hui considéré comme un média de l'information étudiante, locale et culturelle sur le territoire du Grand Besançon. Située sur le campus universitaire de la Bouloie, elle produit des contenus pour la radio et pour le web sous forme de podcasts. Aussi appelée radio "starter", ce média est connu pour sa programmation musicale éclectique et spécialisée dans les musiques actuelles et émergentes. Outre ces contenus, elle réalise des actions éducatives, culturelles, écologiques, sociales et artistiques ainsi que des formations à l'outil radiophonique.

Trois soirées à l'Antonnoir et un concours étudiant

Si la programmation complète n'a pas encore été diffusée, certains évènements ont déjà été annoncés au public comme les trois soirées à l'Antonnoir, organisées le 8 avril, 12 mai et 13 mai. La soirée du 12 mai "Drop Mic Radio Show" sera menée sur scène par quatre étudiants de l'IUT Info-Com.

Le public retrouvera également la 3ème édition du concours régional de podcast étudiant le 5 mai prochain. Cette compétition valorise les nouveaux talents, les meilleurs d'entre eux pourront remporter jusqu'à 500 euros ainsi qu'une diffusion sur les ondes sur campusbesancon.fr. Une remise des prix aura lieu le 8 juin en direct.

La deuxième partie du programme sera prochainement dévoilée.

1ère partie du programme :

Samedi 8 avril

Les der(s) du tolier

émission radio en direct

Antonnoir à 20h30

21 Rue de Dole - 25000 Besançon

Vendredi 12 mai

Drop mic radio show avec un invité spécial "Dj Topic"

émission radio en direct

Antonnoir à 20h30

Samedi 13 mai

Ojos et JeanJean

After : DJ set by radio campus

Antonnoir à 20h30

Jeudi 8 juin

remise des prix concours régional de podcast étudiant

thème de la métamorphose

Info +

Chaque jour, près de 7000 auditeurs écoutent RCB, elle possède également 5 salariés et 80 bénévoles.