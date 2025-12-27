Samedi 27 Décembre 2025
Randonnée d'after Noël : l’appli Grandes Heures Nature propose 45 idées 

Publié le 27/12/2025 - 10:16
Après Noël qui accompagne des excès en tous genres, c’est le moment de bouger son corps avant d’enchaîner avec le réveillon du 31 décembre ! Plusieurs parcours de randonnées sont proposées dans le Grand Besançon par Grandes Heures Nature. Suivez le guide…

© Jackmac34 /Pixabay

Parmi les incontournables, le sentier Via Francigena & Biodiversité, le circuit du Fort de Bregille, le circuit de la Chapelle des Buis, le circuit du Fort de Chaudanne, Dame Blanche et vieux tilleul, le sentier du Patrimoine, le sentiers des falaises et du château, le Grande boucle de Fontain, le sentier des Grands prés le sentier Notre Dame du Mont ou encore le sentier découverte de Larnod.

Il existe également quatre chemins de grande randonnée au départ du Ballon d’Alsace qui forme un trait d’union entre le massif des Vosges et les montagnes du Jura, appelé le GR 59. Il est aussi possible de réaliser la liaison St-Jacques de Compostelle, un parcours qui mène de la Vallée du Doubs à celle de l’Ognon et prend son départ dans l'aire périurbaine de Besançon.

