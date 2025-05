Rassemblement pour la paix le 16 mai à Besançon : un appel à l’unité et à la solidarité mondiale

À l’occasion de la Journée internationale du vivre ensemble en paix, un rassemblement pacifiste est organisé ce vendredi 16 mai à 18h place du 8 Septembre à Besançon. Initié par le Mouvement de la Paix, l'événement reçoit le soutien d’un large éventail d’organisations locales, syndicales, politiques et associatives, dont le Mrap, ADN, À gauche Citoyens! (AGC), le PCF, l’UD CGT 25, la FSU 25 et Ensemble Franche-Comté.

Cette journée, instituée par l’Organisation des Nations Unies via la résolution 72/130 adoptée le 8 décembre 2017, vise à promouvoir "la paix, la tolérance, l’inclusion, la compréhension et la solidarité" dans un monde marqué par les divisions et les tensions. Le texte onusien souligne l'importance d’"exprimer le désir profond de vivre et d’agir ensemble, unis dans la différence et dans la diversité".

Dans son appel, le Mouvement de la Paix affirme : "Vivre ensemble en paix, c'est accepter les différences, être à l'écoute, faire preuve d'estime, de respect et de reconnaissance envers autrui et vivre dans un esprit de paix et d'harmonie." Ce message résonne dans un contexte international tendu, où les conflits, les dépenses militaires et les inégalités sociales interpellent les consciences.

"Si on veut la paix ! Il faut investir pour la paix et la prévention des conflits"

Le rassemblement de ce vendredi s'inscrit dans une dynamique militante qui conteste les choix budgétaires mondiaux en matière de défense. "Il est révoltant de constater qu’en 2023, au plan mondial, les dépenses militaires se sont élevées à 2400 milliards de dollars alors que la même année, 60 millions d’êtres humains sont morts de la faim, des conséquences de la faim et de la misère extrême dans les 120 pays les plus pauvres", déplore le Mouvement de la Paix, citant des données de l’ONU.

Les organisateurs pointent du doigt "les logiques guerrières et de force, de puissance et de domination économique, financière, militaire, idéologique" et appellent à leur rejet au profit d’une action collective pour la paix, la justice sociale et le respect du droit international. Ils insistent : "Si on veut la paix ! Il faut investir pour la paix et la prévention des conflits."

Pour une conférence mondiale pour la paix sous l’égide de l’ONU

Parmi les revendications portées lors du rassemblement figurent l’exigence du respect de la Charte des Nations Unies, de la Déclaration universelle des droits de l’Homme, ainsi que la mise en œuvre des Objectifs de développement durable. Le Mouvement de la Paix demande également "une conférence mondiale pour la paix sous l’égide de l’Assemblée générale de l’ONU".

Dans une époque marquée par les menaces environnementales, les tensions géopolitiques et les crises humanitaires, ce rassemblement se veut un moment d’unité et d’espoir. Le message porté est clair : "Pour son avenir, l’humanité n’a d’autre chemin que la Paix !"