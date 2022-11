RD 437 : le pont des Rosiers, en reconstruction, de nouveau accessible le 15 novembre

Le pont des Rosiers permettant à la route départementale 437 de franchir le Doubs entre Oye-et-Pallet et Pontarlier, sur le territoire communal de La Cluse-et-Mijoux, sera réouvert à la circulation sur chaussée provisoire mardi 15 novembre 2022 dans la journée.

Cette ouverture avec une semaine d’avance sur la date annoncée le 4 octobre dernier, a été rendue possible "grâce à la réactivité et l’implication des entreprises et des équipes du Département".