Recette du week-end : des lentilles à la tomate en plat chaud ou en salade

Ingrédients pour 6 personnes :
- *500g de lentilles sèches bio
- *1 bocal de pulpe de tomate bio (400g)
- *2 oignons jaunes
- *2 gousses d’ail
- *1 échalote
- *Huile d’olive
- *basilic sec
- *Sel
- *Poivre
Étapes de la recette :
- Faire cuire les lentilles comme indiqué sur la boîte, passer à l’eau froide après la cuisson et réserver.
- Couper très finement les oignons, l’ail et l’échalote.
- Dans une grande casserole, verser un filet d’huile d’olive puis les oignons, l’ail et l’échalote. Faire dorer.
- Verser la pulpe de tomate, le sel, le poivre et le basilic et faire mijoter quelques minutes.
- Ajouter les lentilles et faire mijoter quelques minutes en remuant.
Servir dans un bol bien chaud, ou en salade, c'est aussi super bon !