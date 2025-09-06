Samedi 6 Septembre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs Religion
Bourgogne-Franche-Comté
Loisirs
La recette du week-end

Recette du week-end : des lentilles à la tomate en plat chaud ou en salade

Publié le 06/09/2025 - 12:00
Mis à jour le 04/09/2025 - 16:32

La Recette du week-end • Ce week-end, l'équipe de maCommune.info vous propose une recette testée et approuvée de lentilles à la tomate. Une recette simple, plutôt rapide, vegan et saine.

Recette de lentilles à la tomate © Alex ne se viande pas
Recette de lentilles à la tomate © Alex ne se viande pas

Ingrédients pour 6 personnes :

  • *500g de lentilles sèches bio
  • *1 bocal de pulpe de tomate bio (400g)
  • *2 oignons jaunes
  • *2 gousses d’ail
  • *1 échalote
  • *Huile d’olive
  • *basilic sec
  • *Sel
  • *Poivre

Étapes de la recette :

  • Faire cuire les lentilles comme indiqué sur la boîte, passer à l’eau froide après la cuisson et réserver.
  • Couper très finement les oignons, l’ail et l’échalote.
  • Dans une grande casserole, verser un filet d’huile d’olive puis les oignons, l’ail et l’échalote. Faire dorer.
  • Verser la pulpe de tomate, le sel, le poivre et le basilic et faire mijoter quelques minutes.
  • Ajouter les lentilles et faire mijoter quelques minutes en remuant.

Servir dans un bol bien chaud, ou en salade, c'est aussi super bon !

cuisine végétale lentille recette tomate vegan

Publié le 6 septembre à 12h00 par Alexane
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Loisirs

Haut-Doubs
Loisirs

Le Salsa Cubana Club diversifie son offre de danses latines dans le Haut-Doubs

Depuis six ans, le Salsa Cubana Club, fondé par Emmanuel Robert, promeut la culture cubaine à travers la danse et la musique dans le Haut-Doubs. Avec un enseignement centré sur la musicalité, le rythme, l’interprétation musicale, les pas fondamentaux, le style et les figures, ce club entend faire voyager ses élèves à Cuba… sans quitter la région.

danse emmanuel robert salsa cubana club
Publié le 25 aout à 13h53 par Alexane
Doubs
Loisirs

Les sentiers de randonnées à découvrir dans le Doubs

Un été infiniment Doubs • Durant tout l’été, maCommune.info et Doubs Tourisme vous suggèrent de (re)découvrir la destination et toutes les activités, visites et expériences auxquelles vous n’auriez peut-être pas pensé. Des idées pour vous divertir, apprendre, vous émerveiller… ou tout simplement vous évader près de chez vous. Aujourd’hui, on vous propose une sélection de six randonnées pour terminer l’été en beauté.

doubs tourisme restaurants tourisme vacances
Publié le 25 aout à 08h07 par Elodie Retrouvey
Besançon
Loisirs Sport
Publi-Infos

Le VitalSport pour préparer votre rentrée sportive… avec Decathlon !

PUBLI-INFO • C’est décidé, avec la fin de l’été, je m’inscris dans une pratique sportive  durable ! Si vous avez une telle envie, Decathlon, vous propose le samedi 6 septembre (de 10 à 18 h) de découvrir plus d’une dizaine de sports sur le parvis de son magasin de Besançon. Et qui dit découverte, dit partenaires, surprises…

club de sport décathlon rentrée sportive vitalsport
Publié le 25 aout à 07h10 par Macommune.info
Métabief
Loisirs

Que faire autour de Métabief le temps d’un week-end ?

Un été infiniment Doubs • Durant tout l’été, maCommune.info et Doubs Tourisme vous suggèrent de (re)découvrir la destination et toutes les activités, visites et expériences auxquelles vous n’auriez peut-être pas pensé. Des idées pour vous divertir, apprendre, vous émerveiller… ou tout simplement vous évader près de chez vous. Tout au long de cet été, vous découvrirez le meilleur de chaque pays touristique. Aujourd’hui, on vous propose un aperçu d’un week-end autour de Métabief.

doubs tourisme métabief randonnée tourisme vacances visite
Publié le 24 aout à 09h00 par Elodie Retrouvey
Doubs
Loisirs

Des restaurants pour tous et tous les goûts à découvrir dans le Doubs

Un été infiniment Doubs • Durant tout l’été, maCommune.info et Doubs Tourisme vous suggèrent de (re)découvrir la destination et toutes les activités, visites et expériences auxquelles vous n’auriez peut-être pas pensé. Des idées pour vous divertir, apprendre, vous émerveiller… ou tout simplement vous évader près de chez vous. Tout au long de cet été, vous découvrirez le meilleur de chaque pays touristique. Aujourd’hui, on vous propose quelques adresses de restaurants, avec chacun leur spécificité et un accueil particulier pour tous.

doubs tourisme restaurants tourisme vacances
Publié le 23 aout à 16h40 par Macommune.info
Ornans
Loisirs

Que faire autour d’Ornans pendant un week-end ?

Un été infiniment Doubs • Durant tout l’été, maCommune.info et Doubs Tourisme vous suggèrent de (re)découvrir la destination et toutes les activités, visites et expériences auxquelles vous n’auriez peut-être pas pensé. Des idées pour vous divertir, apprendre, vous émerveiller… ou tout simplement vous évader près de chez vous. Tout au long de cet été, vous découvrirez le meilleur de chaque pays touristique. Aujourd’hui, on vous propose un aperçu d’un week-end autour d'Ornans.

doubs tourisme ornans randonnée tourisme vacances visite
Publié le 15 aout à 08h00 par Macommune.info
Besançon
Culture Loisirs

Coups de cœurs de l’été des libraires bisontins #4 avec la maison du livre et de la presse et l’Interstice

Cet été, les libraires de la boucle de Besançon dévoilent leurs sélections littéraires idéales pour accompagner les lecteurs à la plage, à la montagne, au bord de la piscine, sur la route des vacances ou bien sur son canapé. Betty et Aurore de la maison du livre et de la presse et de l’Interstice se sont prêtés au jeu, offrant des recommandations pour tous les goûts et toutes les envies.

librairie recommandations roman saison estivale
Publié le 16 aout à 16h18 par Salomé F. • Membre
DOUBS (25)
Loisirs

Idées sorties dans le Doubs : les parcours aventure !

Un été infiniment Doubs  • Durant tout l’été, maCommune.info et Doubs Tourisme vous suggèrent de (re)découvrir la destination et toutes les activités, visites et expériences auxquelles vous n’auriez peut-être pas pensé. Des idées pour vous divertir, apprendre, vous émerveiller… ou tout simplement vous évader près de chez vous. Tout au long de cet été, vous découvrirez le meilleur de chaque pays touristique. Aujourd’hui, cap sur les parcours aventure adaptés aussi bien aux enfants qu’aux adultes, pour faire le plein de sensations.

doubs tourisme idées sorties pacours aventure tourisme vacances
Publié le 11 aout à 08h00 par Macommune.info
Baume-les-Dames
Loisirs

Que faire autour de Baume-les-Dames pendant un week-end ? 

Un été infiniment Doubs  • Durant tout l’été, maCommune.info et Doubs Tourisme vous suggèrent de (re)découvrir la destination et toutes les activités, visites et expériences auxquelles vous n’auriez peut-être pas pensé. Des idées pour vous divertir, apprendre, vous émerveiller… ou tout simplement vous évader près de chez vous. Tout au long de cet été, vous découvrirez le meilleur de chaque pays touristique. Aujourd’hui, on vous propose un aperçu d’un week-end autour de Baume-les-Dames, dans le Doubs central.

doubs tourisme escalade randonnée tourisme vacances
Publié le 8 aout à 08h00 par Macommune.info
Besançon
Culture Loisirs

Coups de coeurs de l’été des libraires bisontins #3 avec Les Sandales d’Empédocle et Reservoir Books

Cet été, les libraires de la boucle de Besançon dévoilent leurs sélections littéraires idéales pour accompagner les lecteurs à la plage, à la montagne, au bord de la piscine, sur la route des vacances ou bien sur son canapé. Michel, Laëtitia et Bruno des Sandales d'Empédocles et Reservoir Books se sont prêtés au jeu, offrant des recommandations pour tous les goûts et toutes les envies.

librairie recommandations roman saison estivale
Publié le 9 aout à 16h00 par Salomé F. • Membre

Nouveau à Besançon – Piano Bar– Du côté de chez Souad

Ouverture de deux nouveaux gîtes nichés dans les hauteurs de Fontain
Offre d'emploi

Besoin de nouvelles lunettes ? Contactez une opticienne à domicile

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Le VitalSport pour préparer votre rentrée sportive… avec Decathlon !
Offre d'emploi
publi info 4

Les "Boucles Vauban" le 21 septembre, c’est 5 partenaires, dont Decathlon

Offre d'emploi : La Compagnie des Familles recrute des Baby-sitters à Besançon !
Infos Pratiques

Recherche appartement à Besançon pour le tournage d’un court-métrage
Jeu-concours

Jouez et gagnez vos entrées pour le Musée Courbet

Une épicerie de quartier de 250 m2 arrive dès le mois d’octobre au centre Saint-Pierre à Besançon

Sondage

 20.44
nuageux
le 06/09 à 12h00
Vent
1.01 m/s
Pression
1020 hPa
Humidité
67 %
 