Recette du week-end : un gâteau aux fraises et au yaourt végétal

Ingrédients :

*250g de fraises fraîches

*3 yaourts au soja nature

*1,5 pot de farine de blé semi-complet

*1,5 pot de fécule de maïs

*1,5 pot + 3 càs de sucre complet

*3/4 pot d’huile de coco désodorisée

*1 gros citron jaune

*2 càs de poudre d’amande

*1 pincée de sel

Étapes de la recette :

*Laver, équeutter et couper les fraises en cubes.

*Dans un saladier, mettre les fraises, le jus d’un citron et 3 càs de sucre complet. Laisser reposer 30 minutes.

*Préchauffer le four à 180°C et mettre une feuille de papier sulfurisé au fond du moule à gâteau.

*Dans un saladier, mélanger l’ensemble des ingrédients restant et mélanger.

*Ajouter la moitié des fraises et mélanger de nouveau.

*Verser l’appareil dans le moule à gâteau et ajouter le reste des fraises à la surface.

*Mettre au four pendant 35 minutes.

*Laisser refroidir et démouler.

*Décorer avec quelques fraises entière et servir.

Bon app’ !