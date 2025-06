Recherche d'emploi : un "PLUS" pour vous différencier...

MonJob • Lors d’un entretien d’embauche, vous êtes forcément en concurrence avec d’autres candidats et il y a de grandes chances que votre profil soit proche des leurs… Normal, vous avez tous répondu à la même offre d’emploi. Pour vous différencier, il est important de pouvoir mettre en avant un (ou des) petit ‘‘plus’’.

Avec cette rubrique — Un "plus" pour se différencier — nous vous donnons chaque mois un conseil très pratique sur ‘‘un quelque chose’’ qui vous permettra de vous différencier d’autres candidats au même poste que celui auquel vous postulez.

Aujourd’hui, le plus en question réside dans le fait d’entrainer une équipe de foot.

Attention, si vous avez entrainé une équipe de handball ou de hockeyeurs, cela "colle" aussi. Ce qui importe, ce sont les qualités mobilisées pour fédérer un groupe de personnes autour d’un objectif sportif partagé.

Si c’est votre cas, vous ne vous en êtes certainement pas rendu compte, mais avez dû déployer un certain nombre de qualités pour fédérer un collectif, pour transcender des individualités, et ce, autour d’un seul et même objectif…

Ces principales qualités :

savoir fédérer des personnalités différentes.

—> L’intérêt pour le futur employeur : si vous avez su mobiliser des personnes aux attentes et caractères différents sur du long terme, vous saurez le faire en entreprise.

être naturellement pédagogue

—> L’intérêt pour le futur employeur : en encadrant une équipe de sportifs, vous avez un comportement de pédagogue qui devrait fonctionner en entreprise.

avoir la capacité pour gérer des conflits

—> L’intérêt pour le futur employeur : Après avoir entrainé une équipe de sportifs, un candidat sait gérer les conflits ailleurs.

savoir s’adapter aux circonstances

—> L’intérêt pour le futur employeur : Un entraineur doit faire face aux circonstances changeantes en interne, au sein de l’équipe, mais aussi au travers des surprises que réservent les autres équipes et ça c’est parfaitement adapté au monde de l’entreprise… et c’est plus qu’utile.

savoir travailler en fonction de l’autre

—> L’intérêt pour le futur employeur : Pour gagner des matchs, réussir une saison, il faut s’appuyer sur l’Autre, match après match, à la mi-temps, dans les moments difficiles… Et savoir travailler en fonction de l’Autre est important en situation professionnelle.

Voilà ce qu’un employeur peut naturellement déduire de votre expérience d’entraineur, de coach !

Il vous reste juste à le mettre sur la piste…