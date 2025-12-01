Lundi 1 Décembre 2025
Alerte Témoin
Remboursement des fauteuils roulants, prime de Noël, Parcoursup… Ce qui change à partir du 1er décembre 2025

Publié le 01/12/2025 - 08:57
Mis à jour le 01/12/2025 - 09:25

Qui dit nouveau mois, dit nouveautés et le mois de décembre n'échappe pas à la règle. Économie, santé, éducation... On fait le point sur les changements qui pourront concerner les Français à partir du 1er décembre 2025. 

© Élodie R.
© Élodie R.

Les fauteuils roulants remboursés intégralement 

Promesse d’Emmanuel Macron, à compter du 1er décembre tous les types de fauteuils roulants éligibles seront intégralement pris en charge, sans reste à charge pour l’assuré. "Le parcours de l’usager est adapté en fonction de ses besoins", précise le site internet du gouvernement. Les formalités administratives sont désormais simplifiées avec la mise en place d’un guichet unique, ce qui aura pour conséquence d’accélérer la mise à disposition des fauteuils.

Prime de Noël

Considérée comme une "aide exceptionnelle de fin d’année", la prime de Noël sera versée à partir du 16 décembre 2025 à certains bénéficiaires de minima sociaux. Le montant de la prime varie en fonction de l'allocation perçue et de la composition du foyer.

Parcoursup

La plateforme de préinscription en première année de l’enseignement supérieur ouvrira le 17 décembre 2025. Les futurs étudiants pourront ainsi consulter la carte des formations disponibles en 2026, avant l’ouverture des inscriptions en janvier. Parcoursup donne désormais des informations sur le profil des candidats admis les années précédentes dans chaque formation.

Impôts

Si vous avez constaté une erreur sur votre avis d’impôts, vous aurez jusqu’au 3 décembre 2025 pour effectuer les corrections nécessaires. 

Les personnes bénéficiant d’une réduction ou d’un crédit d’impôt ont, elles, jusqu’au 11 décembre 2025 pour renoncer ou modifier le montant de l’avance qui sera versée en janvier 2026 afin d’éviter le trop-perçu.  

Les propriétaires de résidences secondaires ou de logements vacants ont jusqu’au 20 décembre 2025 pour régler leur taxe d’habitation. Par voie classique (papier), la date butoir est fixée au 15 décembre 2025. Le prélèvement à l’échéance interviendra au plus tard le 29 décembre 2025.

ce qui change fauteuil roulant impôts parcoursup prime de noël taxe d'habitation

Publié le 1 décembre à 08h57 par Elodie Retrouvey
Noël à Besançon : les idées cadeaux de Leroy Merlin pour faire plaisir !

Shopping de Noël : le sac kraft "Joyeuses Fêtes" des Biscuits Mistral
