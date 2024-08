Les 30 et 31 août 2024, le Tram’ de Besançon fête ses 10 ans. Ce vendredi, un tramway très spécial circule depuis 14h00 dans lequel la maire de Besançon et présidente de Grand Besançon Métropole ainsi que plusieurs élu(e)s actuel(le)s et anciens ont fait le voyage. En 10 ans, le Tram’ a transporté 75 millions d’usagers.