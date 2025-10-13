Retour des "24h dans le supérieur'' cet automne à l'université Marie et Louis Pasteur

Du 20 au 24 octobre 2025, l'université Marie et Louis Pasteur proposera aux lycéens en classe de seconde, première et terminale une immersion dans le monde universitaire à l'occasion de l'opération "24h dans le supérieur".

Les "24h dans le supérieur" sont devenus un rendez-vous incontournable pour les lycéens qui souhaitent se familiariser avec leur futur environnement d’études. Selon l’université, ces journées "offrent aux futurs étudiants l’opportunité de se projeter, de poser leurs questions, et de découvrir l’université de l’intérieur". Au programme : présentations des formations et des départements qui s’offrent aux futurs étudiants, cours et TP dans diverses matières, échanges avec des enseignants et des étudiants, parcours découverte du campus de la Bouloie.

Près de 120 offres sont proposées au sein des différentes composantes de l’université (IUT, UFR…) dans des domaines de formation variés. Une occasion pour les lycéens de vivre le quotidien d’un étudiant le temps d’une journée, se sensibiliser au fonctionnement de l’université, de découvrir les lieux d’études…

Comme chaque année, le service orientation stage emploi de l’Université Marie et Louis Pasteur, anime des actions pour aider les jeunes à mieux s’orienter et favoriser leur transition entre le lycée et l’université.

Tous les lycéens de la région Bourgogne-Franche-Comté intéressés peuvent s’inscrire. L’opération est également ouverte aux étudiants de l’université Marie et Louis Pasteur souhaitant se réorienter.

