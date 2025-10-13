Lundi 13 Octobre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs Religion
Franche-Comté
Education

Retour des "24h dans le supérieur'' cet automne à l'université Marie et Louis Pasteur

Publié le 13/10/2025 - 11:42
Mis à jour le 13/10/2025 - 10:48

Du 20 au 24 octobre 2025, l'université Marie et Louis Pasteur proposera aux lycéens en classe de seconde, première et terminale une immersion dans le monde universitaire à l'occasion de l'opération "24h dans le supérieur". 

© Hélène Loget
© Hélène Loget

Les "24h dans le supérieur" sont devenus un rendez-vous incontournable pour les lycéens qui souhaitent se familiariser avec leur futur environnement d’études. Selon l’université, ces journées "offrent aux futurs étudiants l’opportunité de se projeter, de poser leurs questions, et de découvrir l’université de l’intérieur". Au programme : présentations des formations et des départements qui s’offrent aux futurs étudiants, cours et TP dans diverses matières, échanges avec des enseignants et des étudiants, parcours découverte du campus de la Bouloie.

Près de 120 offres sont proposées au sein des différentes composantes de l’université (IUT, UFR…) dans des domaines de formation variés. Une occasion pour les lycéens de vivre le quotidien d’un étudiant le temps d’une journée, se sensibiliser au fonctionnement de l’université, de découvrir les lieux d’études… 

Comme chaque année, le service orientation stage emploi de l’Université Marie et Louis Pasteur, anime des actions pour aider les jeunes à mieux s’orienter et favoriser leur transition entre le lycée et l’université.

Tous les lycéens de la région Bourgogne-Franche-Comté intéressés peuvent s’inscrire. L’opération est également ouverte aux étudiants de l’université Marie et Louis Pasteur souhaitant se réorienter.

Infos +

  • ose.univ-fcomte.fr
  • ose@univ-fcomte.fr

24h dans le supérieur études supérieures lycée université Marie et Louis Pasteur

Publié le 13 octobre à 11h42 par Elodie Retrouvey
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Education

Besançon
Education Société

L’Université Marie et Louis Pasteur signe la Charte d’engagement LGBT+ de L’Autre Cercle

VIDÉO • Au lendemain de la Panthéonisation de Robert Badinter qui a dépénalisé l’homosexualité en 1982 et à la veille de la Journée mondiale du coming out, l’Université Marie et Louis Pasteur (UMLP) a officialisé son engagement contre les LGBT-phobies en signant la Charte d’engagement LGBT+ de l’association L’Autre Cercle vendredi 10 octobre 2024 à la Maison de l’étudiant à Besançon.

charte d'engagement lgbt LGBTQIA université de franche-comté université Marie et Louis Pasteur
Publié le 10 octobre à 18h00 par Alexane
Besançon
Education Société

Un dictionnaire juridique franco-suisse pour “se comprendre un peu mieux”

En marge du cinquantième anniversaire du jumelage des villes de Neuchâtel et Besançon, le centre de recherches juridiques de Franche-Comté (CRJFC) et la faculté de droit de l’Université de Neuchâtel (UniNE) viennent de publier un dictionnaire juridique "éclectique" franco-suisse. Pour célébrer son lancement et présenter l’ouvrage à la communauté judiciaire et universitaire, l’université Marie et Louis Pasteur (UMLP) a organisé une journée d’échanges franco-suisse ce vendredi 10 octobre 2025 à l’espace Gramont du centre diocésain de Besançon.

dictionnaire neuchâtel universite université Marie et Louis Pasteur
Publié le 10 octobre à 14h28 par Elodie Retrouvey
Franche-Comté
Education

L’Université Marie et Louis Pasteur progresse dans le classement Times Higher Education 2026

Pour la troisième année consécutive, l’Université Marie et Louis Pasteur (UMLP) figure dans le classement international Times Higher Education (THE), l’un des plus reconnus et influents au niveau mondial, a-t-on appris vendredi 10 octobre 2025.

classement enseignement supérieur recherche université de franche-comté université Marie et Louis Pasteur
Publié le 10 octobre à 11h07 par Alexane
Franche-Comté
Education

Soixante-dix chercheurs de l’Université Marie et Louis Pasteur parmi les 2 % les plus cités au monde

Chaque année, l’Université de Stanford publie une étude répertoriant les 2 % des chercheurs les plus cités au monde, tous domaines confondus. Dans l’édition 2025, 70 chercheurs de l’Université Marie et Louis Pasteur figurent dans ce classement mondial, une distinction qui témoigne de la qualité et de la visibilité internationale de leurs travaux.

recherche scientifiques université de stanford université Marie et Louis Pasteur
Publié le 7 octobre à 10h54 par Alexane
Besançon
Culture Education

La nuit des étudiants, c’est ce soir à la Rodia

Véritable temps fort de la rentrée, la nuit des étudiants du monde vise à accueillir lors d'une soirée festive les étudiants internationaux fraîchement arrivés dans la capitale comtoise. Organisé pour la 11e année par l'association des étudiants internationaux ESN Besançon avec ses partenaires, l’événement se tiendra à la Rodia de Besançon le samedi 11 octobre 2025. 

ESN Besançon étudiants La Rodia nuit des étudiants
Publié le 11 octobre à 10h34 par Elodie Retrouvey
Bourgogne-Franche-Comté
Economie Education

L’équipe régional des métiers Bourgogne-Franche-Comté mise à l’honneur par la Région

Le samedi 20 septembre 2025, au CREPS de Dijon, a eu lieu la présentation de l’équipe régionale des métiers Bourgogne-Franche-Comté sélectionnée pour la 48e édition des finales nationales, en présence de Frédéric Poncet, conseiller régional délégué en charge de l’orientation.

jeunes talents region bourgogne franche-comte worldskills
Publié le 24 septembre à 11h13 par Elodie Retrouvey
DOUBS (25)
Education Société

Classement de l’université Stanford : 12 enseignants-chercheurs de l’UTBM classés parmi les 2 % les plus influents au monde

L’Université de technologie de Belfort-Montbéliard (UTBM) a annoncé que douze de ses enseignants-chercheurs figurent dans le classement 2025 des 2 % des scientifiques les plus cités au monde, publié par l’Université de Stanford. Selon l’établissement, plus de 11 % des enseignants-chercheurs de l’UTBM figurent dans ce classement 2025.

université de stanford université de technologie de Belfort Montbéliard utbm
Publié le 25 septembre à 10h40 par Alexane

Le showroom d’Artémis ouvre ses portes à Besançon : grand destockage jusqu’à -50% du 23 au 25 octobre !

Les sorties ciné du mois d'octobre 2025
Offre d'emploi

Loiseau du Temps, un partenariat avec Vive la Bourgogne Franche Comté

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Sortie de crise de L’immobilier ? Des signes de reprise, mais qui restent contrastés !
Offre d'emploi
publi info 4

Du compost au quiz : un automne riche en activités au SYBERT à Besançon !

Offre d'emploi : la ville de Besançon recrute des agent.e.s pour le recensement de la population
Infos Pratiques

Fermeture de la côte de Morre dès lundi et pendant 1 mois
Jeu-concours

Jouez et gagnez votre valise DELSEY

"Un verre, une oeuvre" revient au musée des beaux-arts de Besançon

Sondage

 12.23
ciel dégagé
le 13/10 à 12h00
Vent
4.21 m/s
Pression
1023 hPa
Humidité
81 %
 