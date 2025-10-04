Risotto à la saucisse de Morteau et à la courge

Recette pour 4 personnes
- Temps de préparation : 15 minutes
- Temps de cuisson : 25 minutes
- Niveau : Facile
Ingrédients
- 1 saucisse de Morteau précuite
- 300 g de riz Arborio
- 1 oignon
- 50 cl de fond de volaille
- 100 g de crème épaisse
- ½ courge butternut
- 1 bouquet de romarin
- 200 g de parmesan
- Huile d’olive
- Sel, poivre
Préparation
Préparer la courge et la saucisse de Morteau
- Éplucher la courge butternut et la tailler en cubes réguliers d’environ 1 cm.
- Les blanchir 10 minutes dans de l’eau bouillante salée, puis les refroidir immédiatement dans de l’eau glacée. Réserver.
- Tailler en cubes réguliers la saucisse de Morteau, d’environ 1 cm
Pour le risotto
- Éplucher et ciseler finement l’oignon ainsi que quelques brins de romarin.
- Dans un sautoir, faire revenir l’oignon et le romarin dans un filet d’huile d’olive.
- Ajouter le riz Arborio et le faire nacrer pendant environ 2 minutes.
- Verser progressivement le fond de volaille chaud, louche par louche, en remuant constamment, pendant environ 14 minutes.
Finaliser
- Ajouter les cubes de butternut, la crème et la saucisse de Morteau coupée en dés (1 cm).
- Poursuivre la cuisson pendant 8 à 10 minutes, jusqu’à ce que le risotto soit bien crémeux.
- Rectifier l’assaisonnement en sel et poivre.
Dresser
- Servir dans des assiettes creuses.
- Ajouter un filet d’huile d’olive et parsemer généreusement de parmesan râpé.
Astuce :
- Pour une version plus parfumée : infuser le fond de volaille avec une branche de romarin ou une gousse d’ail. Et pour le croquant, ajouter quelques graines de courge torréfiées au moment du dressage.
Bon appétit !