Samedi 4 Octobre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs Religion
Franche-Comté
Société

Risotto à la saucisse de Morteau et à la courge

Publié le 04/10/2025 - 12:00
Mis à jour le 02/10/2025 - 17:46

Pour ce week-end des 4 et 5 octobre 2025, on vous propose une recette réconfortante pour plonger pleinement dans l’automne. Au menu de ce samedi donc, un risotto à la saucisse de Morteau et à la courge suggérée par l’association de défense et de promotion des charcuteries et salaisons IGP de Franche-Comté (A2M).

© Images et Associés
© Images et Associés

Recette pour 4 personnes

  • Temps de préparation : 15 minutes
  • Temps de cuisson : 25 minutes
  • Niveau : Facile

Ingrédients 

  • 1 saucisse de Morteau précuite
  • 300 g de riz Arborio
  • 1 oignon
  • 50 cl de fond de volaille
  • 100 g de crème épaisse
  • ½ courge butternut
  • 1 bouquet de romarin
  • 200 g de parmesan
  • Huile d’olive
  • Sel, poivre

Préparation 

Préparer la courge et la saucisse de Morteau

  1. Éplucher la courge butternut et la tailler en cubes réguliers d’environ 1 cm.
  2. Les blanchir 10 minutes dans de l’eau bouillante salée, puis les refroidir immédiatement dans de l’eau glacée. Réserver.
  3. Tailler en cubes réguliers la saucisse de Morteau, d’environ 1 cm

Pour le risotto

  1. Éplucher et ciseler finement l’oignon ainsi que quelques brins de romarin.
  2. Dans un sautoir, faire revenir l’oignon et le romarin dans un filet d’huile d’olive.
  3. Ajouter le riz Arborio et le faire nacrer pendant environ 2 minutes.
  4. Verser progressivement le fond de volaille chaud, louche par louche, en remuant constamment, pendant environ 14 minutes.

Finaliser

  1. Ajouter les cubes de butternut, la crème et la saucisse de Morteau coupée en dés (1 cm).
  2. Poursuivre la cuisson pendant 8 à 10 minutes, jusqu’à ce que le risotto soit bien crémeux.
  3. Rectifier l’assaisonnement en sel et poivre.

Dresser

  • Servir dans des assiettes creuses.
  • Ajouter un filet d’huile d’olive et parsemer généreusement de parmesan râpé.

Astuce :

  • Pour une version plus parfumée : infuser le fond de volaille avec une branche de romarin ou une gousse d’ail. Et pour le croquant, ajouter quelques graines de courge torréfiées au moment du dressage.

Bon appétit ! 

© Images et Associés

la recette du week-end recette saucisse de morteau

Publié le 4 octobre à 12h00 par Elodie Retrouvey
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Société

Franche-Comté
Société

Risotto à la saucisse de Morteau et à la courge

Pour ce week-end des 4 et 5 octobre 2025, on vous propose une recette réconfortante pour plonger pleinement dans l’automne. Au menu de ce samedi donc, un risotto à la saucisse de Morteau et à la courge suggérée par l’association de défense et de promotion des charcuteries et salaisons IGP de Franche-Comté (A2M).

la recette du week-end recette saucisse de morteau
Publié le 4 octobre à 12h00 par Elodie Retrouvey
JURA (39)
Culture Société

“France, un album de famille” : Yann Arthus-Bertrand est passé par le Jura et l’Yonne pour prendre quelques clichés…

Yann Arthus-Bertrand a publié le 1er octobre 2025 France, un album de famille aux éditions Actes Sud, un ouvrage rassemblant plus de 900 photographies de Français et de personnes vivant en France. Parmi ces images, certaines ont été réalisées en Bourgogne-Franche-Comté, où le photographe a notamment installé son studio.

livre photographie yann artus-bertrand
Publié le 4 octobre à 10h03 par Alexane
Haut-Doubs
Economie Société

Fermeture de La Perdrix : vers une concertation pour sauver 40 ans d’histoire nordique…

Le 24 septembre 2025, l’association du Haut Saugeais Blanc a annoncé la fermeture du site nordique de La Perdrix, situé dans la commune du Pays de Montbenoît. Cette décision, qui a suscité une vive émotion sur le territoire, a conduit à l’organisation d’une réunion de concertation par le sous-préfet de Pontarlier, Nicolas Onimus, le vendredi 3 octobre.

fermeture la perdrix prefecture du doubs ski nordique
Publié le 3 octobre à 17h45 par Alexane
Besançon
Economie Société

Dans les coulisses de la fabrication de Lulu L’Ourson à Besançon…

VISITE EN VIDÉO • À l’occasion des 60 ans d’histoire industrielle du site de production de gâteaux et biscuits Lu de Besançon et des 30 ans de Lulu L’Ourson moelleux, le groupe américain Mondelez International a ouvert ses portes aux élus locaux et régionaux ainsi qu'à la presse locale. Nous avons pu visiter cette usine et connaître toute l’histoire de Lulu…

biscuit laura brandner lu lulu l'ourson mondelez international usine visite
Publié le 3 octobre à 18h29 par Alexane
Besançon
Politique Société

Commissariat de Planoise : Retailleau pas au courant, la maire de Besançon dénonce un abandon de l’État

VIDÉO • Ce jeudi 2 octobre 2025, la maire de Besançon Anne Vignot a dénoncé un abandon de l'État concernant la construction du commissariat de Planoise après avoir reçu un courrier du ministre de l'Intérieur démissionnaire Bruno Retailleau le 25 septembre dernier. Elle a tenu à convier la presse pour faire part de son mécontentement sur le site de ce qui aurait dû être le futur commissariat. 

anne vignot commissariat état planoise ville de besançon
Publié le 2 octobre à 16h05 par Elodie Retrouvey
Besançon
Social Société

La flottille ”Global Sumud” interceptée en mer par Israël : un rassemblement ce jeudi soir à Besançon

La flottille internationale ”Global Sumud” cherchant à atteindre la bande de Gaza a été interceptée par la marine israélienne dans la nuit du 1er au 2 octobre 2025, ont rapporté plusieurs médias internationaux et les organisateurs de l’opération. À Besançon, un rassemblement est prévu ce jeudi à 18h30 place du 8 Septembre.

flotille gaza guerre israel palestine
Publié le 2 octobre à 15h43 par Alexane
Franche-Comté
Culture Société

Arc Horloger fait résonner Besançon et sa région pour le World Watch Day

Le 10 octobre 2025 marquera la première édition du World Watch Day, Journée internationale de l’horlogerie. Cet événement inédit est né de la volonté conjointe de plusieurs acteurs du secteur, parmi lesquels Arc Horloger, The Watch Library, la Fondation Haute Horlogerie, le Grand Prix d’Horlogerie de Genève, Hantang Culture, Europa Star, Le Figaro, la Horological Society of New York, Horopedia et l’Unesco. Des évènements se dérouleront à travers le monde, y compris à Besançon et sa région.

arc horloger horlogerie world watch day
Publié le 2 octobre à 12h00 par Alexane
HAUTE-SAÔNE (70)
Economie Société

L’extension de la base aérienne 116 : un levier économique pour la Haute-Saône

L’Insee Bourgogne-Franche-Comté a publié mardi 30 septembre 2025 une étude consacrée à l’impact économique actuel et futur de la base aérienne 116 de Luxeuil. Celle-ci emploie aujourd’hui plus de 1.000 personnes et devrait voir ses effectifs doubler d’ici 2036 avec l’arrivée de deux escadrons de Rafale.

armée de l'air BA 116 base aérienne démographie économie emploi étude Insee militaire
Publié le 1 octobre à 09h16 par Alexane
DOUBS (25)
Société

Le préfet du Doubs prend un arrêté contre la détention et la consommation de protoxyde d’azote

Le préfet du Doubs Rémi Bastille, a pris un arrêté le 26 septembre 2025 rappelant la loi de 2021 et interdisant également, sur tout le territoire départemental, du 1er octobre 2025 au 1er février 2026, la consommation du protoxyde d’azote sous toutes ses formes par les mineurs et majeurs dans l’espace public.

interdiction mineur préfet du doubs protoxyde d'azote rémi bastille
Publié le 30 septembre à 18h29 par Alexane

Besac'Animal revient pour sa 2e édition le 4 octobre : découvrez le programme

Le restaurant Le Parc à Besançon change de mains : quel sera le concept ?
Offre d'emploi

Les Boucles Vauban c’était le 21 septembre... ce sera encore en 2026 !

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Les coups de cœur de l'équipe NG Productions
Offre d'emploi
publi info 4

Voyage, style, mobilité : plongez dans l’univers DELSEY à Besançon avec 1000 m² d’inspiration et d’innovation

Le Grand Besançon recrute un.e Agent.e de pilotage station assainissement
Infos Pratiques

Coeur XXL, after au Bastion, spectacles… Le festival Du Bitume et des Plumes fête ses 10 ans à Besançon
Jeu-concours

Jouez et gagnez une nuit à l'hôtel Les Rives Sauvages de Malbuisson !

"Franche Comté Débarras", un magasin de 300m2 spécialisé dans la brocante et le bric-à-brac à Vaire

Sondage

 17.44
légère pluie
le 04/10 à 12h00
Vent
9.14 m/s
Pression
1010 hPa
Humidité
74 %
 