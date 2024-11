RN57 : bientôt un aménagement pour le carrefour de La Vrine ?

L'axe routier présente pour le député un intérêt stratégique fort et qu'il est particulièrement saturé par un trafic intense qui sera amené, selon lui, à s'intensifier davantage dans les prochaines années.

Le député a ainsi insisté sur la nécessité de travaux d'aménagement, notamment sur certains tronçons particulièrement accidentogènes comme la montée de La Main et le carrefour de La Vrine.

Le député a ainsi souhaité obtenir des assurances, de la part du ministre délégué des transports, "quant à l’engagement prochain de l'Etat pour ces travaux et quant à leur financement". Cela, dans le but d’assurer la fluidité et la sécurité de tous sur la RN57 et sur cette portion qui traverse le Haut-Doubs.

Des études en cours

En réponse, le ministre délégué aux transports a confirmé que des études sont en cours concernant la portion Saint-Gorgon-Main et La Vrine pour la création d'un créneau de dépassement et de giratoires.

Le député a fait savoir qu’il suivra alors avec attention l'évolution de ce dossier dont il qualifie l’enjeu d’ "essentiel pour le territoire".