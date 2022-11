L’origine du départ de feu provient de la cuisine d’un logement situé au premier étage. Les secours ont pu procéder à l’extinction des flammes au moyen d’une lance. Aucune victime n’est à déplorer.

9 engins et 21 soldats du feu, des centres de Saint-Vit, Boussières, Besançon et Recologne ont été mobilisés. Les gendarmes et le maire de la commune étaient eux-aussi présents sur les lieux de l’intervention.