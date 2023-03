Saline royale d’Arc-et-Senans : un nouvel espace immersif de 1.500 m2 prend forme

Ce nouvel espace culturel permettra de valoriser les spécificités architecturales de l’un des corps principaux de la manufacture royale : la Berne Ouest, dévoilant 80 mètres de longueur et 18 mètres de hauteur sous toiture. Cette installation "monumentale" reposera sur des relevés architecturaux 3D de sites Unesco du monde entier, des répliques numériques "fidèles" aux sites physiques, accompagnés de textes et de films associant connaissance et découverte, dont les contenus se renouvelleront chaque année.

Quatre activités attendues

Des séquences immersives

À l'intérieur, les visiteurs découvriront huit films, spécialement créer pour l'immersion, dont chacun durera 8 minutes. L'objectif : mettre en avant différents sites du Patrimoine mondial, choisis pour représenter l'ensemble des continents et les grandes périodes de l'histoire. Le public pourra ainsi découvrir : l’art Moghol avec le tombeau d’Humayun, l’Egypte pharaonique avec les pyramides et le sphinx de Gizeh, la ville de Palmyre en Syrie, Leptis Magna en Libye, la ville de Venise en Italie, l’oeuvre de Claude Nicolas Ledoux, Samarcande en Ouzbékistan, les temples d’Angkor au Cambodge ou encore les peintures rupestres de La Serrania de La Lindosa en Amazonie Colombienne.

Un triptyque introductif

Ce tryptique sera composé d’un globe terrestre interactif qui permettra au public de réaliser des focus sur certains sites Unesco et d’en apprendre plus sur la notion de patrimoine mondial et sur le processus d’inscription des sites. Un des écrans permettra au visiteur, grâce à des indices, de réaliser un quizz sur les sites Unesco du monde.

Des îlots d'exploration

Les autres éléments interactifs permettront d’explorer plus en détails les modèles 3D des sites du patrimoine mondial présentés dans les séquences immersives.

Un pavillon dédié au patrimoine immatériel

Des vidéos 360° permettront d'obtenir une vision panoramique et présenteront différentes traditions inscrites au patrimoine mondial immatériel (danses, rites...).

Info +

Inscrite sur la Liste du Patrimoine Mondial par l’Unesco depuis 1982, la Saline royale d’Arc-et-Senans est le chef-d’oeuvre de Claude Nicolas Ledoux (1736-1806), architecte visionnaire du siècle des Lumières.