Sancey : un appartement et 800 m² de bâtiment agricole détruits par les flammes

Ce vendredi 9 décembre, à 9 h 54, les sapeurs-pompiers du Service départemental d’incendie et de secours (Sdis) du Doubs ont été mobilisés à la ferme du Petit Teigne, à Sancey, pour un feu de bâtiment agricole.

À l’arrivée des secours, un bâtiment d’environ 800 m² et un appartement étaient étaient en feu. Trois lances ont été nécessaires pour circonscrire les flammes et sécuriser la zone.

L’action rapide des soldats du feu a permis de préserver les deux autres bâtiments à proximité. Le propriétaire des lieux sera relogé par la famille.

29 sapeurs-pompiers et 9 engins des centres de Baume-les-Dames, Clerval, Isle-sur-le-Doubs, Pierrefontaine-les-Varans, Saint-Hippolyte et Sancey-le-Grand ont été déployés. La gendarmerie et le maire de la commune étaient également présents sur les lieux du sinistre.