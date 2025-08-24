Santé sexuelle des jeunes : des chiffres “alarmants” en Bourgogne-Franche-Comté

Alors le programme gouvernemental EVARS (éducation à la vie affective et relationnelle et à la sexualité) s'apprête à être renforcé au mois de septembre 2025, les indicateurs de santé sexuelle des jeunes en Bourgogne-Franche-Comté sont jugés préoccupants, révélant une baisse de la vigilance générale.

Le mois de septembre 2025 est marqué par trois journées importantes en matière de prévention sexuelle : la journée mondiale de la santé sexuelle le 4, la journée internationale du préservatif féminin le 16 et enfin, la journée mondiale de la contraception le 26 septembre. Le gouvernement prévoit aussi dès la rentrée un renforcement du programme EVARS partout en France.

Le programme EVARS

Le programme EVARS est un dispositif éducatif qui aborde la vie affective, relationnelle et sexuelle des enfants, allant de la maternelle au lycée. Les trois formations annuelles et obligatoires seront mises en œuvre officiellement au mois de septembre prochain, après avoir été élaborées et approuvées par des commissions spéciales.

La mise en pratique de ce programme est cruciale face aux chiffres jugés "alarmants" concernant la santé sexuelle des jeunes. En Bourgogne-Franche-Comté, en 2023, sur les 44 nouveaux cas de VIH, près de 20 % concernaient des personnes de moins de 25 ans. Selon la Drees, la région a enregistré un total de 7 685 cas d’interruption volontaire de grossesse (IVG) la même année, soit un taux de 14,2 pour 1 000 femmes âgées de 15 à 49 ans.

Les données nationales corroborent ce constat, avec une baisse de l’usage du préservatif passant de 70 % à 61 % chez les garçons et de 63 % à 57 % chez les filles. Il semble urgent de tirer la sonnette d’alarme, car les jeunes semblent avoir "baissé la garde" dans un contexte pourtant où les moyens de prévention se multiplient.

Les dispositifs en place

Au-delà du programme EVARS qui sera bientôt en vigueur, de nombreux moyens sont à disposition des jeunes pour se protéger. Pour les moins de 26 ans, certains préservatifs sont offerts gratuitement en pharmacie, et le dépistage en laboratoire est entièrement pris en charge par l’assurance maladie via le dispositif Mon test IST.

De plus, depuis le 30 juin, un kit de dépistage par auto-prélèvement gratuit peut également être livré à domicile pour les jeunes femmes, et un dépistage similaire pour les hommes est prévu d’être disponible courant 2025.

Terpan, acteur de la prévention sexuelle

L’entreprise Terpan accompagne près de 300 établissements en France, dont 19 en Bourgogne-Franche-Comté, en les aidant à disposition des préservatifs pour les élèves, par des distributeurs ou au travers des infirmières. Pour l’année scolaire 2024/2025, près de 1 100 préservatifs ont ainsi été fournis gratuitement aux étudiants de la région.

Ces installations visent à promouvoir une prévention "concrète", accompagnées de formations pour sensibiliser les jeunes à cette problématique. Selon Alexandra Guérin, responsable qualité et affaires réglementaires, les efforts ne font que commencer : "Nous devons faire de l’école un relais essentiel de la prévention ! L’éducation sexuelle est un enjeu de santé publique. Nous devons rendre la prévention visible, concrète, continue."