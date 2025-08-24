Dimanche 24 Août 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs Religion
Bourgogne-Franche-Comté
Jeunesse Santé

Santé sexuelle des jeunes : des chiffres "alarmants" en Bourgogne-Franche-Comté

Publié le 24/08/2025 - 08:28
Mis à jour le 24/08/2025 - 08:41

Alors le programme gouvernemental EVARS (éducation à la vie affective et relationnelle et à la sexualité) s'apprête à être renforcé au mois de septembre 2025, les indicateurs de santé sexuelle des jeunes en Bourgogne-Franche-Comté sont jugés préoccupants, révélant une baisse de la vigilance générale.

© pexels
© pexels

Le mois de septembre 2025 est marqué par trois journées importantes en matière de prévention sexuelle : la journée mondiale de la santé sexuelle le 4, la journée internationale du préservatif féminin le 16 et enfin, la journée mondiale de la contraception le 26 septembre. Le gouvernement prévoit aussi dès la rentrée un renforcement du programme EVARS partout en France.

Le programme EVARS

Le programme EVARS est un dispositif éducatif qui aborde la vie affective, relationnelle et sexuelle des enfants, allant de la maternelle au lycée. Les trois formations annuelles et obligatoires seront mises en œuvre officiellement au mois de septembre prochain, après avoir été élaborées et approuvées par des commissions spéciales.

La mise en pratique de ce programme est cruciale face aux chiffres jugés "alarmants" concernant la santé sexuelle des jeunes. En Bourgogne-Franche-Comté, en 2023, sur les 44 nouveaux cas de VIH, près de 20 % concernaient des personnes de moins de 25 ans. Selon la Drees, la région a enregistré un total de 7 685 cas d’interruption volontaire de grossesse (IVG) la même année, soit un taux de 14,2 pour 1 000 femmes âgées de 15 à 49 ans.

Les données nationales corroborent ce constat, avec une baisse de l’usage du préservatif passant de 70 % à 61 % chez les garçons et de 63 % à 57 % chez les filles. Il semble urgent de tirer la sonnette d’alarme, car les jeunes semblent avoir "baissé la garde" dans un contexte pourtant où les moyens de prévention se multiplient.

Les dispositifs en place

Au-delà du programme EVARS qui sera bientôt en vigueur, de nombreux moyens sont à disposition des jeunes pour se protéger. Pour les moins de 26 ans, certains préservatifs sont offerts gratuitement en pharmacie, et le dépistage en laboratoire est entièrement pris en charge par l’assurance maladie via le dispositif Mon test IST.

De plus, depuis le 30 juin, un kit de dépistage par auto-prélèvement gratuit peut également être livré à domicile pour les jeunes femmes, et un dépistage similaire pour les hommes est prévu d’être disponible courant 2025.

Terpan, acteur de la prévention sexuelle

L’entreprise Terpan accompagne près de 300 établissements en France, dont 19 en Bourgogne-Franche-Comté, en les aidant à disposition des préservatifs pour les élèves, par des distributeurs ou au travers des infirmières. Pour l’année scolaire 2024/2025, près de 1 100 préservatifs ont ainsi été fournis gratuitement aux étudiants de la région.

Ces installations visent à promouvoir une prévention "concrète", accompagnées de formations pour sensibiliser les jeunes à cette problématique. Selon Alexandra Guérin, responsable qualité et affaires réglementaires, les efforts ne font que commencer : "Nous devons faire de l’école un relais essentiel de la prévention ! L’éducation sexuelle est un enjeu de santé publique. Nous devons rendre la prévention visible, concrète, continue."

EVARS prévention santé sexuelle vih

Publié le 24 aout à 08h28 par Salomé F. • Membre
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Jeunesse

Bourgogne-Franche-Comté
Jeunesse Santé

Santé sexuelle des jeunes : des chiffres “alarmants” en Bourgogne-Franche-Comté

Alors le programme gouvernemental EVARS (éducation à la vie affective et relationnelle et à la sexualité) s'apprête à être renforcé au mois de septembre 2025, les indicateurs de santé sexuelle des jeunes en Bourgogne-Franche-Comté sont jugés préoccupants, révélant une baisse de la vigilance générale.

EVARS prévention santé sexuelle vih
Publié le 24 aout à 08h28 par Salomé F. • Membre
Franche-Comté
Education Jeunesse

L’enseignement catholique de Franche-Comté prépare sa rentrée scolaire 2025

Ce vendredi 22 août 2025, c’est déjà la rentrée pour les chefs d’établissements, professeurs et associations de parents d’élèves au sein de l’enseignement catholique. Hier matin, Mireille Besseyre, directrice de l’enseignement catholique en Franche-Comté, a dressé un bilan des projets lancés et des objectifs pour l’année à venir.

affaire Betharram enseignement catholique rentrée 2025
Publié le 22 aout à 12h00 par Salomé F. • Membre
Besançon
Jeunesse Nature

École Viotte de Besançon : un nouveau souffle pour la rentrée 2025

Alors que la rentrée scolaire approche, les travaux de l’école Viotte touchent à leur fin. Mercredi 20 août 2025, Claudine Caulet, adjointe en charge de l’éducation, des écoles et de la restauration scolaire et Johnny Magnenet, chargé de mission espaces naturels à la Direction de la Biodiversité et des espaces verts de la ville de Besançon, ont donné rendez-vous sur le chantier pour faire le point sur le plan de rénovation des écoles.

chantier école viotte plan écoles-crèches végétalisation
Publié le 21 aout à 18h00 par Salomé F. • Membre
Besançon
Jeunesse Société

Au cœur d’un stage des cadets de la gendarmerie à Besançon

VIDEO • Du vendredi 8 août au samedi 23 août 2025, une vingtaine de jeunes âgés de 15 à 17 ans participent à un stage au sein de la gendarmerie du Doubs, dans le cadre de leur service national universel (SNU). Patrick Gens, président de l’association des cadets de la gendarmerie, nous a guidés à travers un entraînement de tir avec de véritables armes.

formation gendarmerie du Doubs service national universel tir
Publié le 24 aout à 15h29 par Salomé F. • Membre
France
Jeunesse Société

Une nouvelle version de la Journée défense et citoyenneté dès septembre 2025

Chaque année, près de 800.000 jeunes Français âgés de 16 à 25 ans participent à la Journée défense et citoyenneté (JDC), une étape obligatoire qui fait suite au recensement citoyen. À partir de septembre 2025, une nouvelle version de la JDC sera progressivement mise en place, avec pour objectif de rendre les participants plus actifs durant cette journée.

jdc jeunesse journée défense et citoyenneté
Publié le 10 aout à 10h10 par Alexane
Besançon
Jeunesse Nature

“Soigneur d’un jour” : une immersion au coeur du parc zoologique de la Citadelle

La Citadelle de Besançon propose cet été comme chaque année aux petits et grands de se mettre dans la peau d’un soigneur animalier le temps d’une demi-journée. Cette activité, proposée de mi avril à novembre, comprend le nourrissage, les soins, et aménagements de l’environnement offert aux animaux, le tout en compagnie d’un professionnel.

activité citadelle saison estivale soigneur animalier
Publié le 7 aout à 14h00 par Salomé F. • Membre
Doubs
Education Jeunesse

Les cahiers de vacances, bonne ou mauvaise idée ? On a questionné cinq profs…

En Franche-Comté comme partout en France, de nombreuses familles optent pour l'achat de cahiers de vacances : selon GFK*, environ 4,5 millions sont vendus chaque année dans l'hexagone. Nous avons demandé à cinq professeures du Doubs de nous faire part de leurs avis sur ces carnets qui se veulent à la fois ludiques et pédagogiques...

cahier de vacances professeurs des écoles saison estivale
Publié le 3 aout à 09h33 par Salomé F. • Membre
DOUBS (25)
Jeunesse Loisirs

Que faire cet été avec les enfants dans le Doubs ?

Des idées de sorties en famille • Cet été, maCommune.info et Doubs Tourisme vous suggèrent de (re)découvrir la destination et toutes les activités, visites et expériences auxquelles vous n’auriez peut-être pas pensé. Des idées pour vous divertir, apprendre, vous émerveiller… ou tout simplement vous évader près de chez vous. Qui dit été, dit vacances… dit sorties en famille ! Découvrez une sélection d’activités à faire avec les enfants.

dino zoo doubs tourisme enfants tourisme vacances
Publié le 19 juillet à 10h24 par Macommune.info
Besançon
Jeunesse Société

Plus de 800 jeunes au Salon de l’alternance de la Mission locale à Besançon

DIAPORAMA • Le Salon de l’alternance organisé par la Mission locale s’est tenu ce mercredi 14 mai au Kursaal à Besançon. De nombreus visiteurs étaient au rendez-vous dès l’ouverture de l’évènement pour rencontrer des employeurs et des organismes de formations. Bilan : 830 jeunes au rendez-vous, "un succès" selon les organisateurs.

emploi mission locale besancon salon de l'alternance
Publié le 14 mai à 17h23 par Alexane

Les "Boucles Vauban" le 21 septembre, c’est 5 partenaires, dont Decathlon

Que faire autour de Métabief le temps d'un week-end ?
Offre d'emploi

Escape Game, cinéma, concerts… la Citadelle vous invite à fêter l’été

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Curieux bisontins, touristes aventuriers ? Le territoire n'a pas fini de vous étonner...
Offre d'emploi
publi info 4

Deux expositions à ne pas manquer au pôle Courbet à Ornans jusqu'au 19 octobre 2025

Au cœur d’un stage des cadets de la gendarmerie à Besançon
Infos Pratiques

Où et quand sont les marchés de producteurs à Besançon et dans le Grand Besançon ?
Jeu-concours

Jeu-concours Haute Foire de Pontarlier : découvrez les résultats

Insolite - Un nid de martin pécheur observé à Besançon

Sondage

 14.88
ciel dégagé
le 24/08 à 09h00
Vent
3.1 m/s
Pression
1020 hPa
Humidité
86 %
 