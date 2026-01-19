Lundi 19 Janvier 2026
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesImmobilierInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Immobilier Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs
France
Jeunesse

Début ce lundi de la phase de vœux sur Parcoursup

Publié le 19/01/2026 - 11:10
Mis à jour le 19/01/2026 - 10:47

L'inscription des vœux pour l'enseignement supérieur sur Parcoursup démarre lundi 19 janvier 2026 après-midi pour les élèves de Terminale et les étudiants en réorientation, qui doivent choisir avant la mi-mars parmi 25.000 formations.

© Élodie R.
© Élodie R.

Les candidats auront jusqu'au 12 mars pour formuler 10 vœux maximum, non hiérarchisés, puis jusqu'au 1er avril pour finaliser leur dossier et confirmer leurs vœux, détaillent les ministères de l'Education et de l'Enseignement supérieur. Ceux qui voudront "accomplir une période de césure pour s'engager dans une activité d’intérêt général, y compris le service national", pourront le signaler, avaient-ils souligné en décembre.

Environ 1 million de candidats, néo-bacheliers et étudiants en réorientation, vont s'inscrire sur Parcoursup, qui a succédé au site Admission Post-Bac (ABP) en 2018, selon le ministre de l'Enseignement supérieur, Philippe Baptiste. "C'est une plateforme qui fonctionne", a-t-il soutenu la semaine dernière, en marge d'un salon étudiant à Paris. "Le premier jour, au moment du résultat des vœux, il y a à peu près deux tiers des candidats qui ont une proposition, tout de suite".

Des statistiques consultables pour la plupart des formations

Pour chaque formation, les candidats et leurs familles pourront vérifier sur Parcoursup des informations "essentielles": statut de l'établissement, caractère sélectif de la formation, nombre de places, détention ou non du label ministère de l'Enseignement supérieur, éligibilité aux bourses sur critères sociaux. Ils pourront aussi connaître le taux d'accès global par type de baccalauréat pour chaque formation, et "apprécier les possibilités d'admission dans les formations grâce au simulateur personnalisable". Ils pourront aussi consulter les statistiques, pour la plupart des formations, sur l'insertion après six mois et le salaire net médian annuel après un an.

En 2025, le nombre de candidats a augmenté de 34.500 sur un an à 980.000 (+3,7%), principalement du fait d'une hausse des lycéens en voie professionnelle ou des étudiants en réorientation. Sur les 650.000 lycéens qui ont déposé un dossier, près de 92% avaient reçu au moins une proposition.

Tchats et numéro vert

D'après le ministère, 84% des lycéens jugeaient la procédure stressante, et seul un tiers la considéraient "juste et équitable".

Pour aider les étudiants, le gouvernement proposera des tchats, un numéro vert, et un canal sur la messagerie WhatsApp, entre autres.

"Evidemment c'est un moment de stress mais je voudrais rassurer les jeunes : vous n'êtes pas en train de jouer votre vie", a insisté Philippe Baptiste sur franceinfo lundi. "Vous avez le droit de vous tromper et vous avez le droit de rejouer, il y a beaucoup de réorientations, et c'est souvent des réorientations très positives. On voit des jeunes qui essayent quelque chose, ça ne marche pas et l'année d'après ils vont trouver leur voie".

(AFP)

Publié le 19 janvier à 11h10 par Elodie Retrouvey
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Jeunesse

France
Jeunesse

Début ce lundi de la phase de vœux sur Parcoursup

L'inscription des vœux pour l'enseignement supérieur sur Parcoursup démarre lundi 19 janvier 2026 après-midi pour les élèves de Terminale et les étudiants en réorientation, qui doivent choisir avant la mi-mars parmi 25.000 formations.

Publié le 19 janvier à 11h10 par Elodie Retrouvey
actualité Jeunesse Social

Étudiants précaires, des bibliothécaires toujours sur le pont à Besançon…

En septembre dernier, les bibliothécaires universitaires organisaient la "Troc-Party". Objectif : permettre aux étudiants ayant peu de moyens de les conserver pour manger régulièrement et leur apporter à titre gratuit ce dont ils ont besoin par ailleurs, des vêtements aux fournitures universitaires, en passant par des produits d’hygiène corporelle.

étudiants étudiants précaires précarité université bourgogne franche-comté université de franche-comté université Marie et Louis Pasteur
Publié le 12 décembre 2025 à 17h22 par Thierry Brenet
Bourgogne-Franche-Comté
Jeunesse Société
Publi-Infos

L’avenir se dessine en Bourgogne-Franche-Comté !

PUBLI-INFO • Grâce  à la Carte Avantages jeunes, la Région Bourgogne-France-Comté propose à tous les jeunes de moins de 30 ans de bénéficier de 3200 avantages. Cette carte offre de nombreuses réductions et gratuités pour la culture, les loisirs et la vie quotidienne.

argent carte avantages jeunes jeunesse loisirs region bourgogne franche-comte
Publié le 8 décembre 2025 à 07h00 par Macommune.info
Dijon
Jeunesse

”Pitch Your Project” 2025 : la jeunesse alpine innove pour un avenir durable…

La finale du concours ”Pitch Your Project” s’est tenue le 25 novembre à Innsbruck (Autriche - Tyrol), en présence de Valérie Pagnot, conseillère régionale déléguée aux coopérations transfrontalières. Organisé dans le cadre de la Stratégie de l’Union européenne pour la région Alpine (SUERA), cet événement permet aux jeunes de 16 à 25 ans de présenter des projets liés aux Alpes et portant sur des thématiques environnementales, sociales et économiques.

jeunes pitch your project region bourgogne franche-comte union européenne
Publié le 4 décembre 2025 à 12h01 par Alexane
Morteau
Culture Jeunesse

Que faire à Morteau pendant les vacances de la Toussaint ?

Pendant les vacances de la Toussaint, Morteau et ses environs regorgent d’activités pour tous les goûts : visites culturelles, sorties nature, loisirs en famille ou encore événements d’Halloween. Notre stagiaire de 3e, Alicia D., a recensé plusieurs idées de sorties et de découvertes à faire dans la région. Entre musées, randonnées, cinéma, escape game ou encore festivités autour d’Halloween, chacun pourra y trouver de quoi profiter pleinement des congés d’automne.

activité cinéma enfant halloween musée randonnée vacances de la toussaint
Publié le 22 octobre 2025 à 16h00 par Alexane
Charbonnières
Jeunesse Loisirs

Dragons et créatures fantastiques : le Dino-Zoo se transforme pour Halloween

Du 18 octobre au 2 novembre 2025, le parc préhistorique Dino-Zoo revêt les couleurs d’Halloween et invite le public à plonger dans un univers féerique et mystérieux. Pour la première fois, le site accueille de gigantesques dragons animatroniques, mêlant technologie et imaginaire.

dino zoo dinosaure enfants halloween vacances vacances de la toussaint
Publié le 18 octobre 2025 à 09h30 par Alexane
Besançon
Jeunesse Santé

Le bus de la CPAM qui informe les jeunes sur leur santé fait escale au campus

Lancé par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) sur les routes de France depuis 2022, le bus "Mes tips santé" a pour la première fois fait étape dans le Doubs. Ce mercredi 1er octobre 2025, les étudiants et lycéens bisontins ont ainsi pu bénéficier de conseils en termes de santé, de prévention et de droits à travers des animations ludiques sur le campus universitaire de la Bouloie à Besançon. 

Publié le 1 octobre 2025 à 14h59 par Elodie Retrouvey
Bourgogne-Franche-Comté
Culture Jeunesse

Biblis en folie revient du 3 au 5 octobre en Bourgogne Franche-Comté

Après le succès de la première édition, au cours de laquelle plus de 2.000 événements ont été organisés sur l’ensemble du territoire français, Biblis en folie fait son retour avec une programmation enrichie et étendue sur trois jours en Bourgogne Franche-Comté du 3 au 5 octobre 2025. Voici le programme.

biblis en folie enfant lecture
Publié le 28 septembre 2025 à 17h00 par Alexane

Les ateliers du mercredi au SYBERT ? Des minijeux pour enfants

Heyoka : une nouvelle boutique qui prône les produits naturels et le fait main à Besançon
Offre d'emploi

Rendez-vous les 24 et 31 janvier pour les journées portes ouvertes de l’Université Marie et Louis Pasteur !

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Portes ouvertes de SUPMICROTECH, l’école de l’industrie du futur, le 24 janvier 2026
Offre d'emploi
publi info 4

Devenez accueillant familial dans le Doubs : un engagement qui a du sens !

Casa Good Vibes : Bonnes ondes et "vraie" cuisine mexicaine au coeur du quartier Battant
Infos pratiques

Un magasin Warhammer ouvre bientôt à Besançon
Jeu-concours

Jouez et gagnez des entrées pour le concert Tendances 80'90 à Micropolis Besançon !

Amour et Pâtisserie : une nouvelle adresse gourmande à Besançon…

Sondage

 9.08
couvert
le 19/01 à 12h00
Vent
0.66 m/s
Pression
1018 hPa
Humidité
100 %
 