”Pitch Your Project” 2025 : la jeunesse alpine innove pour un avenir durable...

”Ce rendez-vous incontournable pour les jeunes innovateurs de l’espace alpin a, une fois de plus, démontré la créativité et l’engagement des jeunes pour construire un avenir plus durable et plus solidaire”, souligne l’organisation.
L'Europe Alpine : massif et source d'inspiration
Pour cette édition, cinq projets finalistes ont été sélectionnés par un jury européen, avant d’être départagés par le vote du public issu des sept États alpins.
Les lauréats :
1er prix (5 000 €) : AlpLink
Porté par deux jeunes Slovènes, ce système intelligent de covoiturage permet de réduire le trafic et les émissions de CO?, tout en favorisant le tourisme durable et l’inclusion sociale.
2? prix (3 000 €) : Move Globally
Imaginé par une équipe slovène, ce projet est une plateforme numérique simplifiant les démarches de mobilité internationale grâce à l’IA et à des conseils juridiques fiables.
3? prix (2 000 €) : AlpWood Circular
Conçu par un jeune Italien, ce projet vise la transformation du bois des forêts alpines en panneaux isolants écologiques, renforçant les compétences locales et réduisant la consommation énergétique des habitations.
Les deux autres projets finalistes, non récompensés mais jugés à fort potentiel, bénéficieront d’appuis techniques et de mises en réseau via la SUERA :
- Civic’Quest : application mobile portée par une jeune Bourguignonne-Franc-Comtoise, qui rend l’engagement citoyen ludique et accessible, missionnant les jeunes pour des actions locales tout en les récompensant.
- Alpine Fresh-Lock : réseau coopératif imaginé par une équipe italienne pour soutenir les petits producteurs alimentaires, combinant centres de refroidissement solaires, livraisons en vélo électrique et outils numériques de traçabilité.
”La Bourgogne-Franche-Comté s’engage pleinement pour que la jeunesse soit au cœur des transitions. Ces initiatives sont la preuve que l’Europe des territoires est une réalité et qu’elle porte des solutions concrètes pour aujourd’hui et demain”, déclare Jérôme Durain, président de la Région Bourgogne-Franche-Comté.