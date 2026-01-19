Lundi 19 Janvier 2026
Besançon
Jeunesse Santé

Séance d’information à destination des jeunes sur l'accès aux soins le 22 janvier à Besançon

Publié le 19/01/2026 - 09:45
Mis à jour le 19/01/2026 - 09:02

Info Jeunes Bourgogne Franche-Comté organise le jeudi 22 janvier 2026 à 14h30 dans ses locaux du 27 rue de la République à Besançon un temps d’information et d’échanges sur la santé et l’accès aux soins. 

© Info jeunes BFC

À 18 ans, le statut évolue de manière importante : les jeunes ne sont plus rattachés au dossier de leurs parents (ayant droit des parents) et chacun devient un assuré autonome avec son propre numéro de  sécurité sociale. Ce changement marque une étape essentielle dans le parcours vers l’indépendance.

Comment ça marche ? Quelles sont les démarches à effectuer ? Comment fonctionnent les remboursements de santé ? La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Doubs sera présente pour échanger et répondre à ces questions afin de délivrer toutes les informations relatives à l’accès aux soins.

  • Gagner en autonomie à 18 ans : les démarches à effectuer lorsqu’on devient  majeur, ainsi que les points importants à connaître (déclarer son médecin traitant, utiliser sa carte Vitale…) seront abordés. 
  • Ameli : la séance sera également l’occasion d’expliquer l’importance de l’espace personnel Ameli ; à quoi cela sert, ce que l’on peut y faire et quelles informations sont disponibles sur le site www.ameli.fr et l’application.
  • Les dispositifs de prévention : un rappel des examens de santé, le dispositif M’T dents, l’accès gratuit aux préservatifs… seront évoqués.

Cette action, ouverte à toutes et tous, aura lieu dans les locaux d’Info jeunes BFC de Besançon et sera retransmise dans certaines structures Info Jeunes de la région. Elle sera également diffusée en direct sur YouTube et disponible en replay.

info jeunes bourgogne franche-comté information santé

Publié le 19 janvier à 09h45 par Elodie Retrouvey
