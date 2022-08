Sécheresse : quelles restrictions d'eau et dans quel secteur ?

La troisième canicule de l'été - plus brève que celle du mois de juillet - ne va pas arranger le niveau des cours d'eau. Au contraire. 46 départements, dont le Jura et la haute chaine du Haut-Doubs, sont en état de crise. Voici les rappels des restrictions selon le niveau d'alerte.

Alors qu'une nouvelle vague de chaleur va déferler en France, la question de l'économie d'eau est plus que d'actualité.

Juillet 2022 est "au second rang des mois les plus secs tous mois confondus" en France depuis le début des mesures en 1958-1959, avec un cumul de précipitations agrégées de 9,7 millimètres, selon Météo-France. Ceci représente un déficit de précipitations de 84% par rapport aux normales de la période 1991-2020, précise Météo-France.

Jusqu'à présent, le mois le plus sec jamais enregistré remonte à mars 1961 avec 7,8 millimètres, précise Météo-France, dont les premiers relevés de précipitations remontent à août 1958.

Juillet 2022 devient également "le mois de juillet le plus sec sur la période 1959-2022", indique Météo-France. Les précédents records remontaient à juillet 2020 avec 16,7 millimètres de précipitations et juillet 1964 avec 24,7 millimètres, selon le service météorologique et climatique national.

Une sécheresse amplifiée par une troisième canicule

"Un épisode de canicule se confirme pour le milieu de semaine, centré sur mercredi et jeudi avec des températures maximales entre 34 à 38 °C et localement 40 °C", a indiqué Météo-France. "Mercredi, un pic de chaleur est attendu avec des températures maximales atteignant le plus souvent 34 à 38 °C, et localement 39 à 40 °C sur le midi toulousain", précise Météo-France, avant que l'axe chaud ne se décale jeudi vers le nord-est.

Cette nouvelle canicule s'annonce plus brève et moins intense, précise Météo-France, que celle de mi-juillet, lors de laquelle des records absolus avaient été battus dans 64 communes, flirtant voire dépassant les 40 °C dans plusieurs localités. Mais ce retour si rapide de fortes chaleurs vient frapper une majeure partie du pays déjà affectée par une sécheresse exceptionnelle et aux conséquences immédiates, notamment sur l'agriculture, le transport fluvial ou les loisirs aquatiques.

46 départements en "état de crise"

Si désormais l'ensemble de la France est sous vigilance "sécheresse" avec des restrictions d'eau à différents niveaux, 46 préfectures ont désigné des territoires en état de crise, synonyme d'arrêt des prélèvements non prioritaires "y compris des prélèvements à des fins agricoles". "Seuls les prélèvements permettant d'assurer l'exercice des usages prioritaires sont autorisés [santé, sécurité civile, eau potable, salubrité]", explique le site d'information sécheresse du gouvernement, Propluvia.

Dans les 38 départements en niveau d'"alerte renforcée", les pompages pour l'agriculture sont réduits d'au moins 50 % et il existe des limitations sur l'arrosage des jardins, golfs et lavage de voiture. Certains prélèvements sont interdits. Dans les 9 départements en "alerte", outre des limitations de prélèvement pour l'agriculture, certains prélèvements pour des activités nautiques sont interdits et l'arrosage des espaces verts est autorisé à certaines heures seulement.

Sécheresse : les niveaux d'alerte

Niveau Vigilance

La population est invitée à faire des économies d’eau. Aucune restriction n’est imposée.

Niveau 1 : alerte (jaune)

Les restrictions touchent les activités des particuliers, telles que l’arrosage du jardin, le lavage de la voiture ou le nettoyage des terrasses, le remplissage de la piscine.

Les activités nautiques, telles que le canyoning ou le canoë, peuvent également être interdites sur certains cours d’eau.

Niveau 2 : alerte renforcée (orange)

Doubs – Haute-Saône – Territoire de Belfort

La situation est plus critique et impose des restrictions plus fortes pour toutes les activités.

Niveau 3 : crise (rouge)

Jura – Haut-Doubs

Toute utilisation de l’eau est interdite en dehors des usages prioritaires.

Des exigences sont également imposées à chacun de ces stades aux professionnels et aux agriculteurs. Les prélèvements d’eau peuvent être réduits jusqu’à plus de la moitié au niveau 3 et sont totalement interdits au niveau 4, sauf pour les usages prioritaires : sécurité civile, fournisseurs d’eau potable, etc.

Info +

En cas d’avis de sécheresse, le puisage est le plus souvent frappé des mêmes interdictions que l’utilisation de l’eau du réseau public. Lorsqu'une préfecture a décrété une interdiction d’arrosage, vous n’avez plus le droit de puiser dans la nappe phréatique ou dans le ruisseau qui traverse votre propriété, mais aussi dans les lavoirs du village.

L’eau des puits, forages ou sources est soumise aux mêmes mesures que l’eau provenant du réseau d’eau potable. Elle provient elle aussi des nappes phréatiques et, en la puisant, vous contribuez à aggraver le déficit hydrique. De plus ce puisage est au détriment des êtres vivants ( poissons et végétaux) qui l’habitent.

En revanche, l’eau de pluie récupérée dans vos propres réservoirs peut être utilisée sans restriction pour arroser votre jardin, laver la voiture, etc.