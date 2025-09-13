Samedi 13 Septembre 2025
Bourgogne-Franche-Comté
Social

Service civique : des jeunes recherchés en Bourgogne-Franche-Comté pour créer du lien avec les aînés

Publié le 13/09/2025 - 18:10
Mis à jour le 13/09/2025 - 17:55

L’association nationale pour le développement du service civique solidarité seniors (AND-SC2S) de Bourgogne-Franche-Comté recrute des jeunes en Bourgogne-Franche-Comté. Actuellement 200 missions de service civique sont disponibles sur toute la région et d’ici l’été 2026, 290 missions seront lancées au total.

© AND-SC2S
© AND-SC2S
1/2 - © AND-SC2S
2/2 - © AND-SC2S

Face à l’explosion de l’isolement en France, le Service civique solidarité seniors appelle à s’engager en Bourgogne-Franche-Comté. En France, 33 % des plus de 65 ans et 58% des jeunes (16-25 ans) se sentent seuls *. 

Pour l’AND-SC2S, le service civique solidarité seniors est donc "une réponse humaine et concrète" puisque pendant 6 à 12 mois, des jeunes de 16 à 25 ans (jusqu’à 30 ans en situation de handicap) "s’engagent dans une mission d’intérêt général auprès des aînés pour créer du lien, encourager leur autonomie et lutter contre l’isolement" explique l’association dans son communiqué.

D’après l’association et les retours d’expériences, le service civique solidarité seniors "représente un impact concret pour tous" :

  • Pour les personnes âgées : 4 sur 5 disent avoir envie de faire davantage de choses depuis qu’elles sont accompagnées par des jeunes.**
  • Pour les jeunes : 87 % déclarent avoir acquis de nouvelles compétences et 42 % souhaitent désormais travailler dans le secteur médico-social.**
  • Pour les professionnels : 91 % affirment que la présence des jeunes améliore l’accompagnement des seniors et permet de diversifier les activités.**

© AND-SC2S

Au niveau national, le dispositif a déjà mobilisé, depuis 2021, plus de 22 000 jeunes et soutenu plus de 444 000 personnes âgées, en métropole comme en outre-mer.

200 offres de missions en Bourgogne-Franche-Comté

Déjà plus de 200 offres de missions sont ouvertes en Bourgogne-Franche-Comté.

Pour s’engager, il suffit :

  • d’avoir entre 16 et 25 ans (jusqu’à 30 ans pour les jeunes en situation de handicap),
  • d’être disponible entre 6 et 12 mois,
  • et surtout, d’être motivé, aucun diplôme ni expérience ne sont requis : seule la motivation compte !

Indemnité : 619,83 € par mois.

Toutes les infos pour candidater sur : https://www.sc-solidariteseniors.fr/jecandidate/

À propos du Service Civique Solidarité Seniors

Lancé en mars 2021 par le Ministère chargé de l’Autonomie et le Secrétariat d’État chargé de la Jeunesse et de l’Engagement, le Service Civique Solidarité Seniors est une mobilisation collective réunissant de nombreux acteurs du Grand Âge et du Service Civique : Unis-Cité, Monalisa, La Croix-Rouge française, les Petits frères des pauvres, le groupe SOS seniors, la Fehap, etc. Initialement soutenu par Malakoff Humanis, le dispositif est aujourd’hui porté par la fédération Agirc-Arrco. 

* Baromètre des relations intergénérationnelles du SC2S - avril 2024
**Mesure d’Impact Social du SC2S - 2023-2024

Allez + loin

jeunes personnes âgées service civique

Publié le 13 septembre à 18h10 par Elodie Retrouvey
