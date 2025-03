Shopping : l’Office du commerce et de l’artisanat de Besançon lance une nouvelle application et un site modernisé

L’Office du commerce et de l’artisanat de Besançon (Ocab) franchit une nouvelle étape ce mardi 25 mars dans la modernisation de l’expérience client en lançant une version améliorée de son application Besançon & Co, intégrant un tout nouvel onglet fidélité, ainsi qu’un site internet entièrement repensé.

L’application Besançon & Co, déjà bien implantée grâce à des services tels que Bezac Kdo et les Samedis Piétons, se dote désormais d’un programme de fidélité centralisé. Cette mise à jour vise à offrir aux utilisateurs une gestion plus fluide et intuitive de leurs avantages.

Parmi les nouvelles fonctionnalités de l’onglet fidélité, les utilisateurs pourront désormais :

Suivre en temps réel leur historique d’achats ainsi que le montant de leur cagnotte fidélité ;

Visualiser le nombre d’achats restants avant d’atteindre une nouvelle cagnotte ;

Disposer d’une carte virtuelle Bezac Fidélité, utilisable en complément de la carte physique ;

Lier leur carte physique à l’application pour une gestion optimisée ;

Utiliser une E-carte en magasin pour cumuler des achats et dépenser leur cagnotte ;

Bloquer leur carte en cas de perte, à l’image d’une carte bancaire ;

Accéder à la liste complète des commerces partenaires.

Grâce à ces améliorations, "l’application Besançon & Co devient encore plus intuitive et permet aux clients de gérer en un seul endroit tous leurs avantages et bons plans liés au commerce bisontin”, souligne l’Ocab.

Un site internet modernisé et plus dynamique

En complément de cette refonte de l’application, l’Office du commerce et de l’artisanat lance également un site internet revisité, conçu pour refléter le renouveau du commerce local. Cette plateforme, plus dynamique et intuitive, conserve l’ensemble des contenus de l’ancienne version tout en améliorant l’accessibilité aux informations.

Le nouveau site a été pensé pour :

Offrir une navigation optimisée sur tous les supports (ordinateur, mobile, tablette) ;

Mettre en avant "le dynamisme et l’engagement de l’Office du Commerce et de l’Artisanat" ;

Permettre aux visiteurs d’accéder plus facilement aux informations pratiques sur les événements et programmes liés au commerce local.

Une double innovation pour valoriser le commerce bisontin

Avec ces deux nouveaux outils numériques, l’Office du Commerce et de l’Artisanat de Besançon souhaite moderniser ses services et améliorer l’expérience des consommateurs tout en soutenant les commerçants locaux. "Avec cette refonte, l’application Besançon & Co devient encore plus intuitive et permet aux clients de gérer en un seul endroit tous leurs avantages et bons plans liés au commerce bisontin", se réjouit l’Ocab.

Infos +