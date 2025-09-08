Lundi 8 Septembre 2025
Besançon
Justice

Silencieux et stoïque, le Dr Péchier entre dans son procès hors normes

Publié le 08/09/2025 - 13:30
Mis à jour le 08/09/2025 - 15:22

Ce lundi 8 septembre 2025 à Besançon s’est ouvert le procès du Docteur Frédéric Péchier, accusé de 30 faits d’empoisonnement dont 12 mortels. La première journée de procès était réservée à la constitution des jurés, le renouvellement de constitution des parties civiles, l’appel des témoins et experts. L’après-midi a été consacrée à la restitution concise des faites reprochés à l’accusé.

© Alexane Alfaro
© Alexane Alfaro

Les superlatifs ne manquent pas pour qualifier ce procès "hors normes" qui s’est ouvert ce lundi à Besançon. L’accusé, Frédéric Péchier est arrivé par l’entrée principale du palais de justice peu après 9h, sans escorte et en compagnie de son avocat maître Schwerdorffer. Si son état de santé posait question quelques semaines avant son procès, laissant entendre qu’il ne pourrait peut-être pas y assister, il n’en est rien ce lundi 8 septembre. De sa carrure imposante, l’homme est même venu à pied depuis Granvelle. Stoïque, l’ex-anesthésiste n’a rien laissé paraître et est entré sans un mot dans la salle du parlement où il y sera jugé durant trois mois pour 30 faits d’empoisonnement dont 12 ayant entraîné la mort entre 2008 et 2017.

"Vous êtes prêt pour ce procès historique ? Ça va être haut en couleur !" a lancé, dès son entrée aux journalistes présents, maître Frédéric Douchez, l’avocat de la clinique Saint-Vincent. Huit ans après l’ouverture de l’enquête en 2017 et un an après la mise en accusation officielle de Frédéric Péchier, c’est désormais l’heure de ce procès fleuve où 156 personnes se sont constituées parties civiles. 270 journalistes, venus du monde entier, se sont accrédités pour couvrir ce procès qui s’annonce titanesque au regard du nombre de victimes (30) et de témoins (155) et d’experts (15) appelés à comparaître.

© Alexane Alfaro

La salle du Parlement du palais de justice de Besançon a été spécifiquement aménagée pour accueillir le déroulement du procès. D’une capacité de 191 places, elle ne permettra cependant pas d’accueillir toutes les personnes désireuses d’assister à ce premier jour de procès même si une salle de retransmission supplémentaire d’une trentaine de places a également été installée pour l’occasion.

La disposition fait que l’accusé se trouve assis à quelques mètres à peine du pupitre où viendront prendre place tous les témoins appelés à la barre. Au premier rang, la fille de Frédéric Péchier est présente en début de procès avec, derrière elle, son frère, fils du médecin.

10h10. D’une voix faible et peu assurée, le docteur Péchier répond aux questions de la présidente Thieberge qui lui demande de décliner son identité et d’indiquer son adresse actuelle. À la question "Situation familiale ?", l’accusé répond simplement "divorcé". La présidente lui demande également de confirmer le désistement de son avocat Maître Esteve qui semble avoir fait part de son désistement "par voie de presse" mais sans en avoir fait part à l’huissier de séance. Frédéric Péchier confirme. Sa soeur, Julie Péchier, fait partie des avocats de la défense.

S’en suit le tirage au sort des jurés. Plusieurs jurés dont des professionnels de santé sont notamment récusés par la défense. Une décision qui semble surprendre les avocats de la défense. Le docteur qui crie son innocence depuis le début, craindrait-il d’être désavoué par des membres du corps médical ? Le procédé a en tout cas fait sourire quelques avocats des parties civiles.

Renouvellement de constitution des parties civiles

Après une première suspension d’audience, le procès reprend vers 11h10. La présidente laisse la parole aux avocats des parties civiles qui égrènent tour à tour les noms des personnes qu’ils représentent, ils sont 156 au total.

Les témoins appelés à comparaître durant le procès sont à leur tour appelés à la barre par la présidente afin de vérifier leurs dates de témoignage durant le procès. Il leur est également rappelé que d’ici leur date de passage, les témoins ne peuvent assister à l’audience.

Parmi les témoins cités, plusieurs d’entre eux manquaient à l’appel ce lundi. La première étant actuellement hospitalisée mais considérée comme un "témoin clé" par le ministère public car occupant "un poste clé à la clinique Saint-Vincent", il est demandé par les deux parties à ce qu’elle puisse être entendue à un autre moment. Concernant le deuxième témoin, il s’agirait d’un docteur à qui il sera rappelé que son témoignage est "une obligation légale et pas une option" a rappelé la présidente.

Des recherches devront également être menées pour tenter de retrouver une infirmière en salle d’accueil "car il nous paraît important qu’elle soit entendue", a précisé les avocates générales. Même demande pour maître Schwerdorffer concernant un expert absent mais qui a mené "une contre-expertise controversée mais pas annulée". Pour la défense, ce témoignage est également jugé "indispensable".

Parmi les appelés, trois témoins sont de la famille Péchier dont le père de l’anesthésiste. Nathalie Péchier, qui a toujours défendu son mari lors de la procédure, sera elle aussi convoquée lors du procès. À la différence près qu’elle est aujourd’hui divorcée du docteur. À 13h, la séance est suspendue pour permettre une pause déjeuner et reprend à 14h.

Publié le 8 septembre à 13h30
procès de Frédéric Péchier

Besançon
Justice

Procès Péchier : ”J’ai un dossier qui m’a convaincu de sa culpabilité” (Me Berna)

Le procès de Frédéric Péchier a commence ce lundi 8 septembre au palais de justice de Besançon. Après une longue matinée durant laquelle les 170 témoins et experts ont été appelés, ainsi que l’ensemble des 156 parties civiles, Me Frédéric Berna, avocat de plusieurs familles de victimes s’est exprimé à la sortie de l’audience.

anesthesiste avocat cour d'assises décès empoisonnement frédéric berna frédéric péchier victime
Publié le 8 septembre à 14h43
Besançon
Justice

Procès de Frédéric Péchier à Besançon : les premières images de l’anesthésiste

VIDÉO • Ce lundi 8 septembre marque le premier jour du procès à la cour d’assises du Doubs à Besançon de Frédéric Péchier, soupçonné de 30 empoisonnements dans deux cliniques bisontines entre 2008 et 2017, dont 12 mortels. Ce matin, en arrivant au palais de justice vers 09h00 sans escorte policière et accompagné de ses avocats, il s’est dit "serein".

anesthesiste cour d'assises empoisonnement frédéric péchier procès
Publié le 8 septembre à 09h57
Besançon
Justice Société

Frédéric Péchier devant les assises : un procès hors norme pour 30 empoisonnements présumés à Besançon

Le palais de justice de Besançon accueille, à partir de ce lundi devant la cour d’assises du Doubs, un procès hors norme par son ampleur et sa durée. Celui de Frédéric Péchier, médecin anesthésiste de 53 ans, poursuivi pour 30 faits d’empoisonnement présumés, dont 12 mortels, commis entre 2008 et 2017 dans deux cliniques de Besançon. L’audience devrait durer jusqu’au 19 décembre.

anesthesiste cour d'assises décès empoisonnement frédéric péchier médecine procès randall schwerdorffer
Publié le 7 septembre à 18h00
Besançon
Justice Société

Procès de Frédéric Péchier : rues fermées, entrées limitées… un dispositif exceptionnel mis en place à Besançon

Le procès de Frédéric Péchier, anesthésiste-réanimateur poursuivi pour 30 empoisonnements aggravés, s’ouvrira le 8 septembre 2025 devant la cour d’assises du Doubs. Il se tiendra jusqu’au 19 décembre 2025 au palais de justice de Besançon. Une très forte affluence est attendue pour ce procès, c'est pourquoi un dispositif exceptionnel sera mis en places dans les rues situées autour du palais de justice ainsi que pour y entrer.

anesthesiste cour d'assises décès exceptionnel frédéric péchier parquet procès
Publié le 7 septembre à 17h40
Besançon
Justice

Procès Péchier : le conseil de l’ordre “déplore” les faibles moyens alloués à la défense

Le conseil de l'ordre des avocats de Besançon a "déploré" la faiblesse de l'aide juridictionnelle allouée aux deux défenseurs de l'anesthésiste Frédéric Péchier, qui doit être jugé à partir de lundi pour 30 empoisonnements de patients dont 12 mortels, a-t-on appris mardi 2 septembre 2025 auprès de la bâtonnière de l'ordre.
 

assises homicide péchier
Publié le 2 septembre à 18h02

Justice

Publié le 3 septembre à 10h52
Bourgogne-Franche-Comté
Justice Politique

Le RN perquisitionné : ”une nouvelle attaque odieuse contre la démocratie”, selon Julien Odoul 

Une perquisition a eu lieu mercredi 9 juillet 2025 au siège parisien du Rassemblement national dans le cadre d'une enquête pour financement illicite des campagnes électorales du parti d'extrême droite en 2022 et 2024, une procédure "politique" a accusé Jordan Bardella. Pour le député de l’Yonne et conseiller régional RN de Bourgogne Franche-Comté, Julien odoul, c’est une ”perquisition scandaleuse”.

jordan bardella julien odoul perquisition rassemblement national
Publié le 10 juillet à 10h25

