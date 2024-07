SNCF Réseau BFC fait le point sur les travaux et projets de 2024

SNCF Réseau Bourgogne-Franche-Comté a présenté mercredi 17 juillet 2024 les chantiers et projets qui doivent se poursuivre au second semestre 2024 lors d’une conférence de presse à Dijon.

Pour 2024 en Bourgogne-Franche-Comté, le réseau investit 382 millions d’euros en opérations de modernisation et régénération du réseau ferroviaire, dont 123 M€ sont cofinancés par l’État et la Région Bourgogne-Franche-Comté.

Avec le soutien de l’État et de la Région Bourgogne-Franche-Comté, SNCF Réseau a pour ambition de réaliser près de 2,5 milliards d’euros d’investissements dans les travaux d’ici 2030.

Parmi les opérations réalisées dans la Grande région au second semestre 2024, le Réseau BFC a fait un focus sur plusieurs chantiers emblématiques.

Modernisation de la Ligne des Horlogers

SNCF Réseau poursuit la modernisation de la Ligne des Horlogers qui relie Besançon (25) à La Chaux-de-Fonds en Suisse. Cette opération vise à pérenniser et optimiser la circulation des trains et à améliorer le confort des voyageurs tout en garantissant de meilleures conditions de régularité et de sécurité des circulations ferroviaires.

Objectifs :

renouveler 22 km de voies

Entretenir et conforter les ouvrages Del a ligne (6 ponts ferroviaires, 6 ponts-routes, 3 tunnels, 8 murs et 1 viaduc).

Mettre aux nouvelles normes de sécurité 6 tunnels

Rendre accessible à tous les gares de Besançon Moulière et de Saône.

Ce chantier entraîne la fermeture de la ligne depuis le 4 mars 2024 et jusqu’au 31 octobre 2024.

Coût : 53,5 millions d’euros

Ligne historique Paris- Lyon-Marseille avec 4 chantiers «phares» en 2024

SNCF Réseau, investit massivement, près de 85 M€ pour rajeunir, régénérer et moderniser la ligne PLM au nord de Dijon.

SNCF Réseau investit sur :

- la signalisation entre Fain-Lès-Montbard et Nuits-sous-Ravières,

- la voie entre Les Laumes et Dijon et en gare de Laroche-Migennes,

- les installations électriques entre Aisy-sur-Armançon et Ancy-le-Franc.

Modernisation de la Ligne à Grande Vitesse Paris-Lyon (LGV+)

SNCF Réseau, gestionnaire du réseau ferré national, réalise des travaux de modernisation de la Ligne à Grande Vitesse Paris-Lyon qui permettront notamment d’augmenter de 25% le trafic en heure de pointe sur la ligne.

Ce projet majeur sur la Ligne à Grande Vitesse (LGV) Paris-Lyon a pour objectifs de développer le trafic ferroviaire sur cette LGV, axe le plus circulé de France et de faciliter l’arrivée de nouveaux opérateurs.

Coût : 820 millions d’euros dont 120 M€ co-financés par l’Union Européenne.