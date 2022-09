Sochaux : le faux plafond d'un complexe aquatique prend feu

Lundi 12 septembre, à 11 h 32, les sapeurs-pompiers du Sdis (Service d’incendie et de secours) du Doubs ont été appelés pour un départ de feu dans un faux plafond de la Citédo, complexe aquatique de Sochaux.

Une quarantaine de personnes ont été évacuées le temps des opérations de reconnaissance et d’extinction. Quatre engins et seize sapeurs-pompiers du centre de Montbéliard ont été mobilisés au plus fort de l’intervention.

Une partie du complexe restera fermée

L’incendie a été maîtrisé, et la partie piscine du complexe a été rouverte en début d’après-midi. La partie "bien-être" ne sera quant à elle accessible qu’une fois les travaux de réparations effectués. Aucun chômage technique n’est envisagé.