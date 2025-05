À un an des élections municipales de 2026, les discussions s’intensifient au sein de la gauche bisontine. Le débat porte notamment sur le périmètre de l’union des forces de gauche et écologistes. Sollicitée par le Parti socialiste, l’association À gauche citoyens ! vient de réaffirmer sa position : elle souhaite une union ”la plus large possible” autour de la maire sortante Anne Vignot. Place publique réagit également à une union de la gauche, ce jeudi 22 mai.