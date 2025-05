“Sport pour tous” : participez au challenge solidaire de la Fondation Arc-en-Ciel

La Fondation Arc-en-Ciel relance la 2e édition de son défi connecté, sportif et solidaire : "Sport Pour Tous". Du 2 juin au 22 juin 2025, les entreprises, collectivités, et le grand public pourront défier les salariés de la Fondation Arc-en-Ciel sur l’application Kiplin. L’occasion de bouger ensemble pour une grande cause : rendre le sport accessible à tous.

Et si un challenge connecté et solidaire réunissait entreprises, collectivités, particuliers autour d’un même objectif : prendre soin de sa santé ? C’est le pari que propose La Fondation Arc-en-Ciel avec le lancement de sa 2e édition de son challenge connecté, solidaire et sportif.

Ouvert aux entreprises, collectivités, au grand public, mais également aux salariés de la Fondation Arc-en-Ciel, ce défi invite les participants à bouger ensemble, cumuler des pas, relever des quiz et mini-défis via l’application Kiplin… le tout pour financer grâce aux frais d’inscription des équipements sportifs et pédagogiques du futur DITEP Saint-Nicolas à Étueffont (90), destiné à des enfants en situation de handicap.

Plus de 10 entreprises, y compris à l’international, sont déjà engagées. Classements individuel, par mini-équipe, et par structure sont prévus. Chaque inscription/participation ouvre droit à un reçu fiscal (60 à 75 % de déduction selon le statut). L’intégralité des fonds collectés via les inscriptions permettront de financer les équipements sportifs et pédagogiques du futur établissement.

Pour participer au Challenge, la Fondation Arc-en-Ciel invite le public à s’inscrire via son site : www.fondation-arcenciel.fr/sport-pour-tous-2/

Quel objectif ?

Les fonds collectés seront reversés au projet de construction du futur Institut Médico-Pédagogique Saint-Nicolas à Étueffont (90). L’objectif 2025 est de réunir 100 000 € pour financer :

• un City Stade

• une salle de sport interactive LÜ

• une salle de psychomotricité

• une salle de relaxation

Infos +